Sáng 28/11, tại TP. Đà Nẵng, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (Cơ quan điều hành VIFC-DN) tổ chức Lễ trao chứng nhận thành viên và công bố sản phẩm của VIFC - DN.

Lễ trao chứng nhận thành viên và công bố sản phẩm của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (VIFC - DN).

Những sản phẩm đầu tiên của VIFC-DN

Tại buổi lễ, Cơ quan điều hành VIFC-DN đã trao Giấy chứng nhận đăng ký thành viên và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 11 doanh nghiệp thành viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực của hệ sinh thái tài chính như tài chính xanh, công ty quản lý vốn (công ty holding), Sở giao dịch hàng hóa, công nghệ tài chính, tài trợ chuỗi cung ứng và dịch vụ đầu tư. Tổng vốn điều lệ đăng ký của 11 thành viên đạt gần 34 triệu USD.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao chứng nhận thành viện VIFC - DN cho các thành viên mới

Trong đó, bên cạnh các doanh nghiệp trong nước, mạng lưới thành viên còn có sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc các tổ chức, tập đoàn đến từ Hà Lan, Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc). Sự đa dạng về lĩnh vực hoạt động và nguồn gốc nhà đầu tư tạo nền tảng để VIFC-DN từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính có tính kết nối quốc tế, thu hút nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý, đồng thời thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới phục vụ nhu cầu của nền kinh tế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trao chứng nhận thành viên cho các thành viên mới

Đáng chú ý, VIFC-DN đã có những sản phẩm tài chính đầu tiên. Cụ thể, 6 thành viên VIFC-DN đã bước đầu triển khai các hoạt động đầu tư và thu xếp vốn cụ thể thông qua việc ký kết các hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng thu xếp vốn và cam kết thu xếp vốn cho nhiều dự án trọng điểm trong các lĩnh vực như cảng hàng không, hạ tầng giao thông, cảng biển, điện mặt trời và nước sạch.

Tổng giá trị các hợp đồng và cam kết thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm như: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hạ tầng giao thông, cảng biển, điện mặt trời, pin lưu trữ và nước sạch với tổng giá trị hơn 10 tỷ USD. Dự kiến, sẽ chuyển tiền lần 1 khoảng 10 triệu USD trong những ngày tới, trong đó có 1 triệu USD từ nước ngoài.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tặng hoa chúc mừng các công ty trong sản phẩm tài chính VIFC - DN là hợp đồng thu xếp vốn thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Những kết quả bước đầu này cho thấy khả năng kết nối và huy động nguồn lực tài chính thông qua VIFC-DN, góp phần thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư, phát triển hạ tầng và tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố Đà Nẵng và cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND Thường trực TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-DN cho biết, kết quả này cho thấy VIFC-DN bước đầu đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư thuộc nhiều thị trường và lĩnh vực khác nhau. Đây là nền tảng ban đầu để tiếp tục mở rộng mạng lưới thành viên, thu hút các quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản, ngân hàng và các định chế tài chính quốc tế, từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính đa dạng tại Đà Nẵng. “Những kết quả bước đầu tuy chưa lớn về quy mô, nhưng có ý nghĩa quan trọng, bởi VIFC Đà Nẵng đã từng bước hình thành được các chủ thể tham gia, kết nối nguồn vốn trong và ngoài nước với những dự án, doanh nghiệp cụ thể tại Việt Nam”, ông Hồ Kỳ Minh nói.

Tặng hoa chúc mừng các thành viên trong giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng - một trong 6 sản phẩm đầu tiên của VIFC - DN

Từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, việc VIFC-DN có thêm các thành viên đến từ các tổ chức tài chính, tín dụng lớn trong nước và quốc tế cùng các cam kết vốn là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với môi trường hoạt động và định hướng phát triển của VIFC-DN.

Đánh giá cao các kết quả cụ thể VIFC-DN đạt được, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh: “Các kết quả này không chỉ mở ra cơ hội huy động nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế cho các công trình hạ tầng, dự án phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy dòng vốn xanh vào các lĩnh vực thiết yếu; ứng dụng công nghệ trong hoạt động tài trợ doanh nghiệp, mà còn góp phần hình thành các thiết chế và hệ sinh thái dịch vụ tài chính mới tại Việt Nam”.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị trong thời gian tới, Cơ quan điều hành VIFC-DN chủ động làm việc với từng thành viên, nắm rõ kế hoạch hoạt động, sản phẩm dự kiến triển khai, nhu cầu về cơ chế và điều kiện hỗ trợ; xây dựng lộ trình cụ thể để các thành viên sớm đưa hoạt động vào vận hành, phát sinh giao dịch tại Việt Nam. Việc thu hút thành viên mới phải đi đôi với chất lượng và hiệu quả hoạt động, không chạy theo số lượng.

Đối với từng sản phẩm, phải xác định rõ đối tác, dự án, nguồn vốn, tiến độ và trách nhiệm triển khai. Đặc biệt, cần theo sát các phương án đầu tư, thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng, du lịch và cấp nước đã được giới thiệu hôm nay; kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền, bảo đảm các cam kết được chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Đối với Sở giao dịch hàng hóa, cần khẩn trương hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại chương trình

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng đề nghị, Cơ quan điều hành cần phối hợp với các đối tác, trong đó có Tổ chức Trung tâm tài chính của Ngân hàng Thế giới, lựa chọn một số chuỗi cung ứng ưu tiên; kết nối doanh nghiệp đầu chuỗi với các ngân hàng, tổ chức tài trợ vốn; lựa chọn các trường hợp thí điểm về tài trợ hóa đơn, khoản phải thu, đơn hàng và hàng tồn kho. Phải xác định rõ doanh nghiệp tham gia, quy mô tài trợ, thời gian thực hiện và kết quả cần đạt được. Qua thí điểm, từng bước hoàn thiện mô hình và mở rộng khả năng kết nối với thị trường khu vực, quốc tế.

Các sở, ban, ngành thành phố phải nâng cao trách nhiệm phối hợp, đồng hành cùng Trung tâm và các nhà đầu tư. Chủ động rà soát, hướng dẫn và xử lý kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền; phối hợp hoàn thiện điều kiện về hạ tầng, dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ.

Sáng 28/11, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ trao chứng nhận thành viên và công bố sản phẩm của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hình thành và phát triển hệ sinh thái tài chính tại Đà Nẵng, đồng thời giới thiệu những sản phẩm, hoạt động đầu tư và sáng kiến hợp tác bước đầu được triển khai trong khuôn khổ VIFC-DN, trải rộng trên các lĩnh vực tài chính xanh, đầu tư hạ tầng, quản lý vốn, tài trợ chuỗi cung ứng và giao dịch hàng hóa.Đặc biệt, các nội dung được công bố tại sự kiện không chỉ phản ánh những bước tiến ban đầu trong việc đưa các sản phẩm, dịch vụ tài chính vào thực tiễn, mà còn mở ra triển vọng kết nối dòng vốn quốc tế với các dự án hạ tầng, doanh nghiệp và thị trường tại Việt Nam.VIFC-DN lần đầu tiên được đưa vào bảng xếp hạng Global Financial Centres Index (GFCI). Tại GFCI 40, VIFC-DN đứng thứ 71 trong số 117 trung tâm tài chính được xếp hạng, trên tổng số 139 trung tâm tài chính được nghiên cứu trên toàn cầu. Cùng kỳ xếp hạng, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đứng thứ 67.