Công bố nhiều quyết định về điều động, luân chuyển cán bộ ở Quảng Ngãi

Tại hội nghị, nhiều quyết định điều động, luân chuyển, phân công và chỉ định cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị và địa phương được công bố.

Theo đó, ông Hoàng Trung Thông - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, được phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi nhiệm kỳ 2025 - 2030, từ ngày 2/11/2026.

Luân chuyển ông Trần Đăng Minh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, về công tác tại xã Sơn Tây Thượng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Hoài Thu thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng để điều động đến công tác tại UBND tỉnh; đồng thời được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Đức Hương - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Quang Thạch - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar.

Cùng với đó, ông Nguyễn Bảo Tân thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar để đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bà Trần Thị Yến thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar; được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngok Tụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Đức Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia để điều động đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Luân chuyển ông Phạm Ngọc Thành - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi, về công tác tại xã Ba Gia, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định ông Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ ngày 2/11/2026.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận ông Phạm Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Theo ông Niên, sự tin tưởng của tổ chức cần được đáp lại bằng tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt và kết quả công việc cụ thể. Mỗi cán bộ phải phát huy sở trường, chủ động học hỏi, cầu thị, không ngại khó khăn; tôn trọng nguyên tắc, giữ gìn đoàn kết và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Đồng thời đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ quan tâm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để những người nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực và hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.