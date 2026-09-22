Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Khu vực Bắc Bộ, trời quang mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nóng trên 35 độ C. Khu vực Trung Bộ, nhất là từ Huế đến Nam Trung Bộ, mưa xuất hiện nhiều hơn, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa dông, một số nơi có mưa to. Tại Lào Cai, đêm nay có mưa rào hoặc dông vài nơi; ngày có những khoảng nắng xuất hiện; nhiệt độ từ 16-34 độ C.