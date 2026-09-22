Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI
Ngày 22/9, Văn phòng Quốc hội có văn bản số Số: 2948/VPQH-TTTVBT về việc công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
1. Nghị quyết số 435/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
2. Nghị quyết số 436/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
3. Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cong-bo-nghi-quyet-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-khoa-xvi-post990297.html