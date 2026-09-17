Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI
Ngày 16/9, Văn phòng Quốc hội có văn bản số 2896/VPQH-TTTV về việc công bố Nghị quyết số 18/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026. Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Nghị quyết số 18/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026 tại đây.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/cong-bo-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-khoa-xvi-postid454500.bbg