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Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Ngày 16/9, Văn phòng Quốc hội có văn bản số 2896/VPQH-TTTV về việc công bố Nghị quyết số 18/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026. Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Báo Bắc Ninh
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Quốc hội làm việc tại hội trường.

Quốc hội làm việc tại hội trường.

Nghị quyết số 18/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026 tại đây.

Theo Nhân Dân

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/cong-bo-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-khoa-xvi-postid454500.bbg