Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Trong điều kiện mưa lớn, ngập lụt, việc di chuyển bằng ô tô, xe máy tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Nắm rõ nguyên tắc và kỹ năng xử lý phương tiện khi qua vùng ngập nước sẽ giúp hạn chế sự cố, bảo vệ người và tài sản.