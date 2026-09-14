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Công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Ngày 14/9, Văn phòng Quốc hội có văn bản số 2856/VPQH-TTTV về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Báo An Giang
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Quang cảnh một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Nghị quyết số 17/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

Theo Nhân dân

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cong-bo-nghi-quyet-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-khoa-xvi-a497077.html