Công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI
Ngày 14/9, Văn phòng Quốc hội có văn bản số 2856/VPQH-TTTV về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Quang cảnh một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Nghị quyết số 17/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cong-bo-nghi-quyet-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-khoa-xvi-a497077.html