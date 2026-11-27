Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

1. Nghị quyết số 47/2026/QH16 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

2. Nghị quyết số 52/2026/QH16 của Quốc hội cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

3. Nghị quyết số 55/2026/QH16 của Quốc hội về chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

4. Nghị quyết số 62/2026/QH16 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

5. Nghị quyết số 478/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.