Công bố Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI
Ngày 27/11, Văn phòng Quốc hội có công văn gửi các cơ quan báo, đài về việc đăng tải các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn các nghị quyết:
1. Nghị quyết số 47/2026/QH16 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.
2. Nghị quyết số 52/2026/QH16 của Quốc hội cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.
3. Nghị quyết số 55/2026/QH16 của Quốc hội về chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
4. Nghị quyết số 62/2026/QH16 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
5. Nghị quyết số 478/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cong-bo-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-va-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-khoa-xvi-post1005953.html