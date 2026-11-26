Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 3/9/2026. (Ảnh: Duy Linh)

Nghị quyết số: 62/2026/QH16 về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Nghị quyết số: 478/NQ-UBTVQH16 về việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ