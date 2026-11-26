Công bố Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI
Ngày 26/11, Văn phòng Quốc hội đã có công văn gửi các cơ quan báo, đài về việc công bố các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn các Nghị quyết:
Nghị quyết số: 62/2026/QH16 về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ
Nghị quyết số: 478/NQ-UBTVQH16 về việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cong-bo-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-va-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-khoa-xvi-post1005687.html