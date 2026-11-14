Công bố Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp chia sẻ thông tin tại chương trình. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Năm 2026, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế tăng trưởng hàng đầu khu vực với quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến ước đạt 37,2-37,8 tỷ USD, tăng 20%-22% so với năm 2025.

Năm nay ghi dấu bước ngoặt pháp lý quan trọng khi Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, ngày 30/6/2026 chính thức lấy ngày 12/12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ về vai trò động lực kinh tế trọng yếu của thương mại điện tử, gắn liền trực tiếp với sinh kế của hàng triệu người dân và doanh nghiệp.

Đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp tham dự chương trình. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Chuỗi sự kiện online Friday không chỉ là cao điểm kích cầu tiêu dùng cuối năm mà còn đóng vai trò là đòn bẩy quan trọng trong kết nối nguồn lực tiếp sức cho thương mại điện tử Việt Nam nói riêng và kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số những tháng cuối năm.

Online Friday 2026 tập trung giải quyết bài toán phát triển bao trùm và bền vững thông qua 5 trụ cột cốt lõi gồm: nỗ lực đưa cơ hội số đến mọi địa phương; kết nối nhà bán hàng, sản phẩm OCOP địa phương với thị trường cả nước và quốc tế; không khoảng cách về quy mô, trong đó chú trọng đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tiếp cận công cụ, khách hàng và hệ sinh thái ngang tầm doanh nghiệp lớn.

Nhiều hoạt động kích cầu tiêu dùng cuối năm được các doanh nghiệp, đơn vị chia sẻ trong chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Chương trình cũng kiến tạo môi trường mua sắm số thân thiện, dễ tiếp cận và an toàn cho mọi lứa tuổi, từ người tiêu dùng trẻ đến người lớn tuổi và người lần đầu mua sắm trực tuyến.

Ngoài ra, triển khai phổ cập năng lực số, kỹ năng vận hành gian hàng, livestream, quảng cáo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào kinh doanh trực tuyến cũng như nâng cao hiểu biết và tuân thủ quy định về thương mại điện tử, thuế; xây dựng thị trường minh bạch, chuẩn hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số.

Được triển khai tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, Online Friday 2026 diễn ra nhiều sự kiện mang tính điểm nhấn như triển khai liên tục hàng loạt chương trình kích cầu tiêu dùng trực tuyến, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và sản phẩm OCOP, nhất là tuần lễ thương mại điện tử quốc gia (từ ngày 10 đến 16/12/2026).

Ngoài ra, còn có các sự kiện trải nghiệm và không gian số (từ ngày 10 đến 11/12/2026) tại Bảo tàng Hà Nội và Ngày Thương mại điện tử quốc gia (12/12/2026) với điểm nhấn là siêu ngày hội số và cao điểm mua sắm trực tuyến. Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử nhấn mạnh, ngày 12/12 sẽ đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển toàn diện tiếp theo của ngành.