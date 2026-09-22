Công bố mức điểm xét hưởng học bổng Chính phủ

Tại quyết định vừa ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được áp dụng để xác định người học thuộc nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành.

Tân sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: HUS

Bộ đề nghị, các cơ sở đào tạo căn cứ mức điểm để xác định người học đủ điều kiện hưởng chính sách học bổng.

Đi kèm Quyết định, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng cùng mức điểm xét học bổng tương ứng của năm 2025 và 2026.

15 nhóm ngành gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học vật chất; Khoa học trái đất; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Toán học; Thống kê; Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Vật lý kỹ thuật; Xây dựng.

Trong đó, cả năm 2025 và 2026, mức điểm xét hưởng học bổng đều dao động từ 22,5-24,35. Cụ thể như sau:

Theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ, sinh viên theo học ngành, chương trình đào tạo khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược sẽ được hỗ trợ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng.

Học bổng sẽ được duy trì hằng năm, căn cứ vào kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ và kết quả nghiên cứu của người học.

Nghị định số 179/2026/NĐ-CP tạo sức hút rất lớn đối với thí sinh và toàn xã hội, khi không chỉ xác định những lĩnh vực ưu tiên mà còn tạo hỗ trợ tài chính trực tiếp cho sinh viên.

Kết quả xác nhận nhập học năm 2026 cho thấy, hơn 121.000 thí sinh lựa chọn các ngành thuộc 15 nhóm chiến lược, trong đó khoảng 11.400 chọn khoa học cơ bản và gần 109.700 chọn kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược.