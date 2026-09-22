Công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng đối với 15 nhóm ngành

Chính sách học bổng mới thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ chất lượng cao. Ảnh: moet.gov.vn.

Theo quyết định, mức điểm này được sử dụng để xác định người học thuộc nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành, theo quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm. Trong đó, mức cao nhất 24,35 điểm áp dụng đối với 3 nhóm ngành: Khoa học vật chất; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Vật lý kỹ thuật.

Một số nhóm ngành có mức điểm đáng chú ý khác gồm: Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường 23,95 điểm; Máy tính 23,85 điểm; Toán học, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật cùng 23,60 điểm.

Các nhóm ngành có mức điểm 22,50 gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học trái đất; Thống kê; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Kỹ thuật mỏ; Xây dựng.

Quyết định cũng quy định mức điểm đối với năm tuyển sinh 2025. Theo đó, mức điểm của 15 nhóm ngành dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm. Trong đó, Vật lý kỹ thuật có mức điểm cao nhất là 24,35 điểm; Khoa học vật chất và Máy tính cùng ở mức 24,30 điểm; Toán học và Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông cùng 24,10 điểm.

Theo Quyết định, các cơ sở đào tạo căn cứ mức điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Danh mục ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng và các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP để xác định người học đủ điều kiện hưởng chính sách học bổng.