Công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng Chính phủ năm tuyển sinh 2025 và 2026

Tư vấn tuyển sinh ngành khoa học cơ bản. (Ảnh: HẢI NAM)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2789/QĐ-BGDĐT ngày 22/9/2026 Ban hành mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP đối với các năm tuyển sinh 2025 và 2026.

Theo đó, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo từng nhóm ngành đào tạo đối với các năm tuyển sinh 2025 và 2026 như sau:

Mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP đối với các năm tuyển sinh 2025.

Mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP đối với các năm tuyển sinh 2026.

Mức điểm quy định này được áp dụng để xác định người học thuộc nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP.

Các cơ sở đào tạo căn cứ mức điểm ban hành kèm theo Quyết định này, Danh mục ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành và các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP để xác định người học đủ điều kiện hưởng chính sách học bổng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/9.