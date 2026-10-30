Công bố mẫu biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam

Mẫu biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo đó, mẫu biểu trưng được thiết kế từ tổ hợp các dải màu đan xen, tượng trưng cho bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú của các dân tộc Việt Nam. Sự tương tác giữa các dải màu tạo nên nhịp điệu sinh động, thể hiện không khí lễ hội, niềm vui và hạnh phúc của nhân dân trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, các dải màu còn biểu trưng cho sự đa dạng của các loại hình nghệ thuật và lĩnh vực văn hóa, sự giao thoa, kết nối và lan tỏa. Ở trung tâm biểu trưng là hình tượng trống đồng được cách điệu, khái quát, tượng trưng cho cội nguồn lịch sử, bản sắc và sức sống trường tồn của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Hình tượng trống đồng được các dải màu bao quanh, thể hiện sự hội tụ, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra từ ngày 18 - 24.11, vào chiều 30.10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cho biết, mẫu biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam đã được gửi tới tất cả các đơn vị.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị hoạt động truyền thông cho Ngày Văn hóa Việt Nam phải gắn với mẫu biểu trưng, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai; tạo hiệu ứng lan tỏa từ Trung ương đến địa phương, trong nước và ngoài nước.