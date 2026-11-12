Công bố loạt giá điện mới, điện khí LNG cao nhất hơn 3.453 đồng/kWh

Điện khí LNG có giá phát điện cao nhất

Theo Quyết định 2972 ngày 9/11/2026 của Bộ Công thương, khung giá phát điện năm 2026 đối với nhà máy tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) có mức tối đa 3.453,72 đồng/kWh. Đây là mức cao nhất trong các khung giá phát điện năm 2026 đã được phê duyệt.

Tại Việt Nam, Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 ở Đồng Nai là hai nhà máy đầu tiên được đầu tư để sử dụng LNG ngay từ đầu. (Ảnh: Hồng Hạnh).

Mức giá này được tính toán trên cơ sở giá LNG nhập khẩu 13,4099 USD/triệu BTU, đã bao gồm thuế nhập khẩu. Chi phí vận chuyển, tồn trữ, tái hóa khí và phân phối khí sau tái hóa là 1,831 USD/triệu BTU.

Như vậy, tổng giá LNG đầu vào làm cơ sở tính toán khung giá phát điện đạt 15,2409 USD/triệu BTU, với tỷ giá quy đổi 26.378 đồng/USD.

Xếp sau nhiệt điện khí LNG là hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), với mức giá phát điện tối đa 3.209,98 đồng/kWh, theo Quyết định 2987 của Bộ Công thương, áp dụng từ ngày 11/11/2026.

Khung giá này được xây dựng trên cơ sở hệ thống BESS có thời gian xả điện 2 giờ mỗi chu kỳ, tổng số chu kỳ sạc - xả tối thiểu 8.000 chu kỳ và hiệu suất sạc - xả đạt 85%. Thời gian sử dụng kinh tế được xác định là 15 năm, với tỷ lệ suy hao dung lượng bình quân 2%/năm.

Hệ thống BESS cho phép lưu trữ lượng điện dư thừa vào những thời điểm nguồn phát lớn, đặc biệt từ điện mặt trời ban ngày, để bổ sung cho lưới điện khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao, nhất là vào buổi tối.

Hiện nay, nhiều dự án điện, trong đó có các dự án năng lượng tái tạo, đã được chủ đầu tư trang bị hệ thống lưu trữ BESS nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn điện.

Giá điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện than và thủy điện ra sao?

Cùng với nhiệt điện khí LNG và BESS, Bộ Công thương cũng phê duyệt khung giá phát điện năm 2026 đối với các loại hình điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện than và thủy điện.

Hiện chưa có giá phát điện gió ngoài khơi năm 2026.

Đối với điện gió, theo Quyết định 2945 ngày 5/11/2026, khung giá phát điện được xác định theo khu vực và vị trí xây dựng nhà máy.

Trong đó, điện gió trên đất liền có mức giá tối đa từ 1.893,61-2.187,83 đồng/kWh, tùy khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Riêng điện gió gần bờ có mức giá tối đa 2.126,92 đồng/kWh, áp dụng thống nhất tại cả ba miền.

Đáng chú ý, theo Quyết định 2946 có hiệu lực từ ngày 5/11/2026, giá phát điện tối đa đối với các nhà máy điện mặt trời tăng ở cả ba miền, với mức điều chỉnh khoảng 7-17% so với năm 2025. Trong từng loại hình, miền Bắc có mức giá cao nhất, tiếp đến là miền Trung và miền Nam.

Cụ thể, điện mặt trời mặt đất có mức giá tối đa tại miền Bắc là 1.591 đồng/kWh, miền Trung 1.293 đồng/kWh và miền Nam 1.104 đồng/kWh.

Đối với điện mặt trời nổi, mức giá tương ứng tại ba miền lần lượt là 1.940 đồng/kWh, 1.561 đồng/kWh và 1.340 đồng/kWh.

Riêng các nhà máy điện mặt trời kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng được áp dụng mức giá tối đa cao hơn khoảng 9-14% so với nhà máy cùng loại hình, cùng khu vực nhưng không có lưu trữ.

Trong đó, điện mặt trời nổi kết hợp BESS tại miền Bắc có mức giá cao nhất, đạt 2.120,31 đồng/kWh.

Giá phát điện mặt trời cao hơn khoảng 7-17% so với năm 2025. (Ảnh minh họa).

So với năm 2025, điện mặt trời mặt đất kết hợp BESS tại miền Trung ghi nhận mức tăng mạnh nhất, từ 1.257 đồng/kWh lên gần 1.470 đồng/kWh. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT.

Với nhiệt điện than, Bộ Công thương phê duyệt hai khung giá riêng theo từng nhóm nhà máy.

Cụ thể, theo Quyết định 2887 ngày 30/10/2026, nhà máy nhiệt điện than có công suất dưới 200MW được áp dụng mức giá phát điện tối đa 2.230,51 đồng/kWh.

Trước đó, Quyết định 1692 ngày 7/7/2026 quy định mức giá tối đa 2.218,95 đồng/kWh đối với nhà máy nhiệt điện than do doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và được đầu tư hoàn toàn bằng vốn chủ sở hữu.

Trong khi đó, thủy điện có mức giá phát điện tối đa 1.110 đồng/kWh, theo Quyết định 1127 ngày 14/5/2026.

Mức giá này chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng (VAT).