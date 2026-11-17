Đêm nhạc sẽ diễn ra vào 20h, ngày 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Mang thông điệp "Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại", chương trình là cuộc hội ngộ của các nghệ sĩ sau ba thập kỷ gắn bó với nghề, mang khát vọng định hình một thương hiệu concert nhạc đỏ được tổ chức thường niên, phục vụ đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.

Các nghệ sĩ tại gặp gỡ báo chí thông tin về live concert “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường” sáng 17/11

Hành trình của tình yêu nghệ thuật

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, các nghệ sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ đã tạo dựng vị trí bằng tài năng, sự bền bỉ cùng những đóng góp cho các ca khúc viết về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Mỗi nghệ sĩ sở hữu một sắc thái, một phong cách biểu đạt riêng, nhưng đều gặp nhau ở nền tảng thanh nhạc, sự nghiêm túc với nghề và tình yêu dành cho những giá trị nghệ thuật có chiều sâu.

Sự hội tụ của 5 nghệ sĩ trong “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường” có thể hình dung như năm cánh sao cùng tạo nên một ngôi sao lớn, rực rỡ. Sự kết hợp ấy không chỉ đến từ danh tiếng mà còn được bồi đắp bởi những hành trình nghề nghiệp có nhiều điểm tương đồng, từ khát vọng của tuổi trẻ đến độ chín trong cách hát và cảm nhận tác phẩm.

Ca sĩ Anh Thơ trình diễn tại gặp gỡ báo chí sáng 17/11

Chia sẻ về sự kiện đặc biệt này, ca sĩ Anh Thơ bày tỏ niềm xúc động và sự hào hứng khi được đứng chung một sân khấu lớn để nhìn lại chặng đường 30 năm thanh xuân gắn bó với âm nhạc.

Nghệ sĩ Đăng Dương bộc bạch, 30 năm qua không chỉ là hành trình của riêng cá nhân ai, mà là hành trình chung của tình yêu nghệ thuật, của sự sẻ chia và đồng hành cùng khán giả qua bao thăng trầm của đời sống văn hóa nước nhà.

Những dấu mốc thanh xuân rực rỡ

Trọng Tấn, Anh Thơ và Lan Anh đã có khởi đầu đáng nhớ tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1999 - sau này là Sao Mai. Năm ấy, Trọng Tấn giành giải Nhất với ca khúc Tiếng đàn bầu, để lại ấn tượng trong công chúng. Gần ba thập kỷ sau, anh vẫn giữ được chất giọng sáng, vang, giàu nội lực và khả năng truyền tải cảm xúc tự nhiên.

Cùng trưởng thành từ sân chơi ấy, ca sĩ Anh Thơ sở hữu giọng nữ cao trong trẻo, ngọt ngào, mang đậm âm hưởng dân gian Bắc Bộ. Chị ghi dấu ấn qua những ca khúc về quê hương, đất nước bằng phong cách đằm thắm, mộc mạc. Đặc biệt, với Xa khơi - Anh Thơ đã thể hiện theo một cách riêng, góp phần đưa ca khúc đến gần hơn với nhiều thế hệ khán giả.

NSƯT Đăng Dương chia sẻ tại gặp gỡ báo chí sáng 17/11

Trong khi đó, NSƯT Lan Anh là một trong những giọng nữ cao của nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam. Chị sở hữu chất giọng soprano đẹp, cách xử lý tác phẩm tinh tế, sang trọng. Điểm đáng quý ở Lan Anh là sự hài hòa giữa tính học thuật và cảm xúc, giúp những tác phẩm thính phòng đòi hỏi cao về kỹ thuật vẫn trở nên gần gũi, lay động người nghe.

Cùng với Đăng Dương và Việt Hoàn, những giọng ca nam đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với các ca khúc nhạc đỏ và trữ tình cách mạng, sự hội tụ của 5 nghệ sĩ hứa hẹn sẽ mang đến những màn kết hợp đánh thức ký ức đẹp của thanh xuân trong lòng khán giả.

Giữ trọn vẹn cảm xúc âm nhạc

Giám đốc âm nhạc Lưu Hà An cho biết áp lực lớn nhất của ê-kíp hiện nay là việc lựa chọn tác phẩm, bởi cả năm nghệ sĩ đều sở hữu nhiều bản "hit" gắn liền với tên tuổi, khiến danh sách bài hát dự kiến đang gấp đôi thời lượng của một buổi biểu diễn thông thường.

Chương trình là cuộc hội ngộ của các nghệ sĩ sau ba thập kỷ gắn bó với nghề, mang khát vọng định hình một thương hiệu concert nhạc đỏ được tổ chức thường niên

"Các nghệ sĩ mong muốn Lửa tuổi 20 vẫn vang lên đầy đủ những ca khúc quen thuộc ấy, nhưng được làm mới thông qua những màn kết hợp khác nhau, từ tam ca cho đến việc hoán đổi các cặp song ca. Tuy nhiên, dù biến hóa hay kết hợp theo hình thức nào, yếu tố mà chúng tôi đề cao nhất vẫn là cảm xúc âm nhạc. Ê-kíp sẽ nỗ lực hết mình để giữ trọn vẹn mạch cảm xúc đó, mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật thăng hoa và sâu lắng nhất", nhạc sĩ Lưu Hà An nhấn mạnh.

Live concert “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường” không chỉ là một đêm diễn thông thường, mà còn là lời tri ân gửi đến khán giả đã luôn đồng hành với các nghệ sĩ suốt ba thập kỷ qua. Thông qua chương trình, Ban tổ chức và các nghệ sĩ kỳ vọng sẽ truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định sức sống trường tồn của âm nhạc truyền thống, cách mạng trong đời sống hiện đại.