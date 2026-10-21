Công bố lịch thi đấu Asian Cup 2027, người hâm mộ Việt Nam đón tin vui

Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra từ 7-1 đến 5-2-2026 tại Ả Rập Xê Út. Giải đấu từng bị đặt dấu hỏi về việc phải dời lịch hoặc thậm chí thay đổi địa điểm đăng cai vì vấn đề an ninh.

Ngày 21-10, truyền thông Ả Rập Xê Út đăng tải lịch thi đấu chính thức của giải. Động thái này gián tiếp khẳng định Asian Cup 2027 sẽ không bị hoãn hay đổi địa điểm đăng cai vì lý do an ninh như một số lo ngại, trong bối cảnh AFC đang tiến hành hội nghị tại Tokyo-Nhật Bản để bàn về các vấn đề quan trọng.

Tờ Chosun (Hàn Quốc) ngày 21-10 thông tin thêm rằng AFC đã thống nhất giữ nguyên kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út, sau một cuộc họp tại Tokyo. Trước đó, phía Hàn Quốc nhiều lần đề xuất AFC hoãn hoặc chuyển giải cho Australia đăng cai.

Người hâm mộ được theo dõi trực tuyến đội tuyển Việt Nam thi đấu Asian Cup 2027 vào khung giờ đẹp (Ảnh: ASEAN Football)

Theo lịch công bố, vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ thi đấu trong các khung giờ 17h30, 20h30, 23h30 và 0h theo giờ Hà Nội (muộn hơn 4 tiếng so với giờ Ả Rập Xê Út). Trong đó, có 3 trận diễn ra vào lúc 0h, gồm trận khai mạc giữa Ả Rập Xê Út gặp Palestine, trận bán kết 2 và trận chung kết.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam được xếp vào khung giờ thi đấu thuận lợi để người hâm mộ tại Việt Nam có thể theo dõi, cổ vũ.

Cụ thể, Việt Nam sẽ ra quân bảng E gặp UAE vào 20h30 ngày 11-1-2027, gặp Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 15-1-2027, và khép lại vòng bảng bằng trận đấu Yemen vào 20h30 ngày 20-1-2027.

Hai đại diện khác của Đông Nam Á tại giải là Thái Lan và Indonesia cũng được xếp lịch thuận lợi để phục vụ người hâm mộ. Trong đó cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội tại bảng F lúc 17h30 ngày 20-1 hút sự quan tâm lớn.