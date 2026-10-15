Công bố kịch bản biến đổi khí hậu để áp dụng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Lãnh đạo Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển cùng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì công bố kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam phiên bản năm 2025 tiếp tục kế thừa kết quả của các phiên bản trước, đồng thời cập nhật những phát hiện khoa học mới nhất; áp dụng thế hệ mô hình khí hậu mới và kịch bản kinh tế - xã hội chia sẻ; cải tiến phương pháp, dữ liệu và độ phân giải; bổ sung, chi tiết hóa thông tin về các yếu tố khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan, nước biển dâng cùng nguy cơ ngập úng.

Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên kịch bản cung cấp thông tin theo các ngưỡng nóng lên toàn cầu, xây dựng kịch bản chuyên sâu cho khu vực đô thị và bước đầu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với một số lĩnh vực nhạy cảm.

Những kết quả này góp phần nâng cao khả năng đánh giá rủi ro, hỗ trợ xây dựng và lựa chọn các giải pháp thích ứng phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

Đại diện Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển thông tin nội dung báo cáo kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phát biểu tại buổi công bố, TS. Mai Kim Liên, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu, khai thác hiệu quả ấn bản cập nhật này nhằm phục vụ tốt hơn công tác xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, đồng thời hỗ trợ hiệu quả các hoạt động nghiên cứu, đào tạo liên quan.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành phố và chính quyền cấp xã, phường cần chủ động khai thác thông tin từ kịch bản để lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch và các chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương.

Các viện nghiên cứu, trường đại học cần phối hợp chặt chẽ với Cục Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển đẩy mạnh truyền thông, phổ biến rộng rãi thông tin về kịch bản đến cộng đồng.

Đội ngũ lãnh đạo, các nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực môi trường cần nắm bắt rõ hơn bức tranh biến đổi khí hậu tại Việt Nam, từ đó nâng cao hiệu quả ứng phó, gắn kết chặt chẽ với các tiến bộ khoa học thế giới và tham mưu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự công bố kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo PGS-TS. Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển, so với kịch bản cập nhật năm 2020, ấn bản lần này bổ sung nhiều thông tin quan trọng như: bức xạ nhiệt, cường độ gió, độ ẩm…

Kịch bản cũng bước đầu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, y tế và sức khỏe cộng đồng (dịch bệnh), nguy cơ ngập úng…

Thông tin về kịch bản biến đổi khí hậu được tích hợp trên website: https://kichbanbdkhvn.mae.gov.vn/ và chi tiết hóa theo từng địa phương, tạo thuận lợi cho người dùng tra cứu, khai thác dữ liệu phục vụ nhu cầu thực tế - một bước tiến đáng kể trong việc ứng dụng công nghệ.