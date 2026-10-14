Công bố kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam

Rừng dừa Bảy Mẫu giúp cải thiện sinh kế, ứng phó biến đổi khí hậu cho người dân địa phương. Ảnh: QUỐC TUẤN

Kịch bản năm 2025 kế thừa kết quả của các phiên bản trước, đồng thời cập nhật những thành tựu nghiên cứu khoa học mới nhất của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), nhằm hỗ trợ các ngành, lĩnh vực và địa phương lựa chọn giải pháp ứng phó phù hợp.

Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam lựa chọn 3 kịch bản phát thải và phát triển kinh tế - xã hội chính. Kịch bản phát thải thấp (SSP1-2.6): gắn với định hướng phát triển bền vững, giảm mạnh phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Kịch bản phát thải trung bình (SSP2-4.5): phản ánh xu hướng phát triển và triển khai các chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở mức trung bình. Kịch bản phát thải cao (SSP3-7.0): phản ánh xu hướng phát thải cao trong điều kiện thiếu những chính sách ứng phó khí hậu bổ sung đủ mạnh.

Tương ứng với các kịch bản này và những ngưỡng nóng lên toàn cầu, các nhà khoa học đưa ra dự tính về sự thay đổi nhiệt độ, lượng mưa, nắng nóng, rét đậm, rét hại, hạn hán và mực nước biển dâng. Về nhiệt độ, nhiệt độ tối cao có xu hướng gia tăng. Ở ngưỡng nóng lên toàn cầu 1,5°C, mức tăng phổ biến từ 1 - 1,5°C. Khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 4°C, nhiệt độ tối cao tại Việt Nam có thể tăng 3 - 4°C... Tại nhiều khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, mức tăng có thể vượt 50 ngày/năm. Ngược lại, số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng giảm mạnh. Tại Bắc Bộ, số ngày rét đậm, rét hại được dự tính giảm 20 - 30 ngày ở ngưỡng nóng lên toàn cầu 3°C và giảm 30 - 40 ngày ở ngưỡng 4°C.

Về hạn hán, ở các ngưỡng nóng lên toàn cầu từ 1,5 - 4°C, hạn hán có xu hướng gia tăng đáng kể tại Bắc Bộ cả về tần suất và cường độ, trong khi khu vực phía nam có xu hướng giảm nhẹ, cho thấy sự phân hóa về tác động của biến đổi khí hậu giữa các vùng. Về lượng mưa, mức biến đổi có sự phân hóa rõ rệt theo mùa và khu vực. Trong mùa xuân, lượng mưa có xu hướng giảm trên phần lớn diện tích cả nước. Về nước biển dâng, đến năm 2100, mực nước biển dâng trung bình theo các kịch bản được dự tính dao động từ 46,1cm ở kịch bản phát thải thấp đến 63,7cm ở kịch bản phát thải cao...