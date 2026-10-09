Công bố kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật cho Việt Nam

Đại biểu dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đức Tùng)

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thứ trưởng Lê Trọng Yên cho biết: Theo quy định của Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015, kịch bản biến đổi khí hậu được cập nhật định kỳ 5 năm một lần. Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xác định chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, nâng cao mức độ an toàn của người dân và nền kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ mới.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên phát biểu chỉ đạo hội thảo. (Ảnh: Trần Thường)

Trong bối cảnh đó, việc cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, cung cấp cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, quy hoạch, quản lý rủi ro và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố và trân trọng giới thiệu kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản năm 2025 để các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và các bên liên quan nghiên cứu, khai thác và sử dụng trong quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; đánh giá tác động, rủi ro khí hậu; hoạch định chính sách và triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn các kết quả khoa học của kịch bản được khai thác và sử dụng hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn cho người dân, nền kinh tế và phục vụ phát triển đất nước bền vững trong thời kỳ mới…

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quang, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, kể từ lần đầu công bố năm 2009, kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam đã từng bước hoàn thiện về cơ sở khoa học, phương pháp và thông tin phục vụ đánh giá tác động, xác định rủi ro và hoạch định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên phạm vi cả nước. Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản năm 2025 tiếp tục kế thừa các kết quả của những phiên bản trước, đồng thời cập nhật các kết quả khoa học mới nhất của Ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu, sử dụng thế hệ mô hình khí hậu CMIP6 và các kịch bản chia sẻ kinh tế-xã hội (SSP).

Đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: Trần Thường)

So với các phiên bản trước, kịch bản năm 2025 được cập nhật về phương pháp, dữ liệu và độ phân giải; bổ sung, chi tiết hóa thông tin về các yếu tố khí hậu, hiện tượng cực đoan, nước biển dâng và nguy cơ ngập; lần đầu cung cấp kịch bản theo các ngưỡng nóng lên toàn cầu, kịch bản chuyên sâu cho khu vực đô thị và bước đầu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với một số lĩnh vực nhạy cảm. Những kết quả này góp phần nâng cao khả năng đánh giá rủi ro, hỗ trợ xây dựng và lựa chọn các giải pháp thích ứng phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Ngà công bố kịch bản biến đổi khí hậu 2025. (Ảnh: Trần Thường)

Sau báo cáo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học thủy văn, môi trường và biển về quá trình xây dựng và những điểm mới trong kịch bản biến đổi khí hậu năm 2025, Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Tiến sĩ Lê Quốc Huy; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bằng, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Quyền và Tiến sĩ Trần Thanh Thủy (Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển) trình bày tóm tắt các nội dung liên quan kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam; kịch bản về nước biển dâng và nguy cơ ngập; những tác động của biến đổi khí hậu đến các ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội; cách khai thác và sử dụng Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam…