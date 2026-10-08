Công bố Khung hành động sau CEF III, lấy năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp làm thước đo kết quả

GS. TS. Mạc Quốc Anh cho rằng, sau các nội dung làm việc nghiêm túc và tập trung, CEF III đã hoàn thành chương trình đề ra. (Ảnh: Trung Anh)

Để CEF III tạo chuyển biến thiết thực

Theo GS. TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME), Trưởng ban Tổ chức CEF III, Khung hành động sau Diễn đàn nhằm chuyển các ý kiến, kiến nghị thành công việc cụ thể, lấy năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp làm thước đo kết quả. Cụ thể gồm 5 nội dung sau:

Thứ nhất, xác định đúng vấn đề ưu tiên. Hội đồng Chuyên gia cấp cao phối hợp với 18 đơn vị đồng chủ trì lựa chọn 5-7 điểm nghẽn từ báo cáo, đối thoại và nhu cầu doanh nghiệp. Mỗi vấn đề phải làm rõ khoảng trống năng lực, mục tiêu, giải pháp và sản phẩm đầu ra; kế thừa các nội dung công nghệ, thị trường, vốn và chuỗi giá trị của CEF I, CEF II.

Thứ hai, chuyển nhu cầu thành hợp tác và thí điểm. Kết nối doanh nghiệp - cơ sở đào tạo - chuyên gia để triển khai tuyển dụng, đào tạo, tái đào tạo theo yêu cầu công việc; phát triển nhân lực quản trị, tài chính, M&A; nhân lực kỹ thuật, sản xuất, bán lẻ và chuỗi giá trị. Lựa chọn mô hình đào tạo theo đặt hàng, chuyên gia dùng chung; mở rộng hợp tác quốc tế phù hợp nhu cầu. Thí điểm chỉ triển khai khi có đơn vị nhận việc và nguồn lực được thống nhất.

Thứ ba, hoàn thiện kiến nghị và nhiệm vụ khoa học, công nghệ. Tổng hợp đề xuất khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với các bài toán lớn của Thủ đô; xác định mục tiêu, sản phẩm, khả năng ứng dụng và đơn vị phối hợp. Phân loại kiến nghị, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét; không đồng nhất đề xuất tại Diễn đàn với nhiệm vụ đã được phê duyệt hoặc cấp kinh phí.

Thứ tư, phân công rõ trách nhiệm. HANOISME là đầu mối điều phối; Ban Thư ký quản lý danh mục và cập nhật tiến độ; Hội đồng Chuyên gia tư vấn, phản biện; các đơn vị đồng chủ trì kết nối, theo dõi doanh nghiệp; doanh nghiệp và cơ sở đào tạo thực hiện phần việc đã thống nhất. Mỗi đầu việc có người phụ trách, đơn vị phối hợp, thời hạn và sản phẩm kiểm chứng.

Thứ năm, theo dõi kết quả trong 100 ngày. Trong 7 ngày sau Diễn đàn, hoàn thiện biên bản, báo cáo kiến nghị và xác nhận đầu việc. Mốc 30 ngày: chuẩn hóa nhu cầu, kết nối đối tác, lựa chọn thí điểm; 60 ngày: rà soát triển khai, xử lý vướng mắc; 100 ngày: đánh giá kết quả, đề xuất duy trì hoặc nhân rộng. Kết quả phải có doanh nghiệp xác nhận, thể hiện qua kỹ năng được áp dụng, năng suất, chất lượng, thời gian xử lý và mức độ giải quyết bài toán thực tế.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME nhấn mạnh: “Ban Tổ chức đề nghị các bên cùng phối hợp triển khai, cập nhật trung thực tiến độ và kết quả, để CEF III tạo chuyển biến thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô”.

Sau CEF III, Ban Tổ chức và Hội đồng Chuyên gia cấp cao sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến, dữ liệu khảo sát và các kiến nghị đã nêu tại Diễn đàn để hoàn thiện Khung hành động.

Diễn đàn phải kết thúc bằng việc phải làm, không chỉ bằng thông điệp

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, GS. TS. Mạc Quốc Anh cho rằng, sau các nội dung làm việc nghiêm túc và tập trung, CEF III đã hoàn thành chương trình đề ra.

CEF III bắt đầu từ một câu hỏi rất cụ thể: Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, doanh nghiệp Thủ đô đang yếu ở đâu về năng suất, công nghệ, vốn, thị trường, liên kết chuỗi và nhân lực; cần những năng lực con người nào để khắc phục các điểm yếu đó và tạo ra tăng trưởng thực chất?

Qua báo cáo về Hà Nội, các báo cáo chuyên đề và phiên tổng hợp chuyên gia, câu chuyện nhân lực đã được đặt đúng trong mối quan hệ với năng lực tăng trưởng của doanh nghiệp.

Điểm thống nhất quan trọng là nguồn nhân lực chất lượng cao không thể chỉ được hiểu là số lượng lao động có bằng cấp cao hay số lượng cán bộ quản lý. Chất lượng phải được đo bằng khả năng tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh, khả năng hấp thụ công nghệ và vốn, khả năng mở rộng thị trường, nâng chất lượng sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

"Các nhóm chuyên đề hôm nay cho thấy doanh nghiệp cần một hệ năng lực đồng bộ. Đó là năng lực tuyển dụng và phát triển đội ngũ gắn với yêu cầu công việc; năng lực công nghệ cao, AI, dữ liệu và tự động hóa; năng lực lãnh đạo, quản trị, tài chính, đầu tư và M&A; năng lực thị trường, thương mại điện tử, xuất khẩu và logistics; cùng năng lực kỹ thuật, sản xuất, bán lẻ và vận hành chuỗi giá trị.

Những nhóm này không tách rời nhau, bởi một doanh nghiệp chỉ có thể tăng trưởng bền vững khi con người có khả năng phối hợp các nguồn lực thành kết quả kinh doanh thực tế", GS.TS. Mạc Quốc Anh nhấn mạnh.

Song song với đó, phiên tổng hợp chuyên gia đã được thiết kế để không lặp lại tham luận, mà tập trung vào việc nối các vấn đề thành một hệ giải pháp.

Tinh thần chung là phải đi từ nhận diện thiếu hụt sang lựa chọn việc ưu tiên; từ đào tạo theo khả năng cung cấp sang đào tạo theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; từ nói về nhân lực sang đo lường hiệu quả nhân lực bằng năng suất, chất lượng, doanh số, năng lực hấp thụ vốn và năng lực tham gia thị trường, chuỗi giá trị.

CEF sẽ trở thành một cơ chế làm việc thường xuyên, có khả năng tạo ra các chương trình cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp. (Ảnh: Trung Anh)

Sau CEF III, Ban Tổ chức và Hội đồng Chuyên gia cấp cao sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến, dữ liệu khảo sát và các kiến nghị đã nêu tại Diễn đàn để hoàn thiện Khung hành động.

Về phía HANOISME, với vai trò đầu mối tổ chức, điều phối, Hiệp hội sẽ xác định trách nhiệm không dừng ở việc tổ chức một sự kiện.

Hiệp hội sẽ tiếp tục kết nối nhu cầu doanh nghiệp với chuyên gia, cơ sở đào tạo và các đơn vị đồng chủ trì; tổng hợp những khoảng trống về kỹ năng và năng lực; thúc đẩy các mô hình đào tạo, tái đào tạo và sử dụng chuyên gia gắn với đơn đặt hàng cụ thể của doanh nghiệp; đồng thời theo dõi khả năng chuyển hóa các đề xuất thành kết quả thực tiễn.

"Chúng tôi mong muốn Hội đồng Chuyên gia cấp cao và 18 đơn vị đồng chủ trì tiếp tục đồng hành không chỉ trong ngày hôm nay, mà trong giai đoạn triển khai sau Diễn đàn.

Mỗi đơn vị có một thế mạnh, một mạng lưới và một nhóm doanh nghiệp khác nhau; nếu các nguồn lực này được kết nối theo các vấn đề ưu tiên, CEF sẽ trở thành một cơ chế làm việc thường xuyên, có khả năng tạo ra các chương trình cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tinh thần kết thúc CEF III rất rõ: Diễn đàn phải kết thúc bằng việc phải làm, không chỉ bằng thông điệp. Đó cũng là cam kết của Ban Tổ chức trong việc tiếp tục theo đuổi các kết luận đã được thống nhất", GS. TS. Mạc Quốc Anh khẳng định.