Công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại diễn đàn

Xây dựng văn hóa kinh doanh cần gắn với giá trị quốc gia và chuẩn mực con người

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam nhân mốc phát triển 10 năm với những kết quả rất đáng ghi nhận. Bộ trưởng đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức Cuộc vận động, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam cùng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua.

Đồng thời khẳng định, doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có vai trò và đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; tạo ra nhiều việc làm, sản phẩm, thương hiệu Việt Nam, góp phần nâng cao đời sống người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh mới nhiều thách thức.

Hiệp hội đã ban hành Bộ tiêu chí văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, cùng hệ thống cơ chế tôn vinh kèm theo. Các bộ tiêu chí này tập trung vào các giá trị cốt lõi như thượng tôn pháp luật, cốt cách doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững, qua đó thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp.

Toàn cảnh Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, có vị thế và sức cạnh tranh ngày càng cao trên trường quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh thì văn hóa quyết định khả năng đi xa”. Tư tưởng đó đặt ra yêu cầu phải nhận thức sâu sắc hơn vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế nói chung và trong hoạt động của doanh nghiệp nói riêng.

Bộ trưởng cũng cho rằng, văn hóa kinh doanh không chỉ là đạo đức, chuẩn mực ứng xử, mà còn là nền tảng tạo dựng niềm tin, bản lĩnh, uy tín và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Một nền kinh tế phát triển bền vững không chỉ cần những doanh nghiệp mạnh về vốn, công nghệ, mà còn cần những doanh nghiệp có nền tảng văn hóa, nhân văn, có uy tín và bản sắc riêng, có trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng, có khát vọng lớn vươn tầm thế giới, cùng hội tụ trong một hệ giá trị vững chắc, tạo ra sức ảnh hưởng và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị Hiệp hội quan tâm một số vấn đề trọng tâm. Đó là xây dựng văn hóa kinh doanh cần gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; đề cao tinh thần yêu nước, ý thức thượng tôn pháp luật, liêm chính, trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Mỗi doanh nhân không chỉ là người tạo ra của cải vật chất mà còn là người góp phần giữ gìn, kiến tạo và lan tỏa các giá trị, chuẩn mực văn hóa dân tộc và hình ảnh quốc gia.

Tập trung chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực, thành động lực phát triển, sức mạnh mềm và năng lực cạnh tranh quốc gia; gắn văn hóa kinh doanh với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đưa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam trở thành sản phẩm, thương hiệu có giá trị, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế.

Đưa văn hóa kinh doanh đi vào thực chất, trở thành năng lực quản trị và động lực phát triển của doanh nghiệp. Chuyển mạnh từ tuyên truyền, vận động sang thực hành; từ xây dựng chuẩn mực, tôn vinh sang đo lường hiệu quả và nhân rộng những mô hình tốt. Văn hóa phải được thể hiện bằng chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, mức hưởng thụ và sự phát triển của người lao động và những đóng góp cụ thể cho xã hội.

Và tăng cường tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và môi trường đầu tư kinh doanh. Hiệp hội cần tiếp tục tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, an toàn; đồng hành tháo gỡ khó khăn và coi hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng văn hóa là nhiệm vụ quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp không thể chỉ dừng ở các cam kết hay danh hiệu, mà cần được kiểm chứng qua chất lượng hoạt động và những chuyển biến thực tế trong từng doanh nghiệp

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đánh giá cao định hướng xây dựng Chương trình hành động phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035 của Ban Tổ chức Cuộc vận động và Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam; đề nghị Hiệp hội tiếp tục hoàn thiện chương trình theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với kết quả cụ thể, phát huy vai trò chủ thể của doanh nghiệp và huy động sự tham gia của toàn xã hội. Bộ trưởng tin tưởng, với tư duy mới và cách tiếp cận mới, gần gũi hơn với nhu cầu, mong muốn của doanh nghiệp, gắn với mục tiêu xây dựng, phát triển, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục nhân lên những giá trị cao đẹp, xây dựng nên những thương hiệu mạnh có sức cạnh tranh toàn cầu.

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn cho biết, sau 10 năm triển khai, Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” đã từng bước tạo dựng những nền tảng quan trọng, góp phần đưa văn hóa trở thành một phần trong hoạt động quản trị và phát triển doanh nghiệp. Từ việc xây dựng Bộ tiêu chí, công bố Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam đến hình thành cộng đồng doanh nghiệp đạt chuẩn và duy trì Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp”, các hoạt động đã góp phần định hình những chuẩn mực trong kinh doanh, tạo môi trường để doanh nghiệp đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và cùng phát triển.

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn phát biểu

Đề cập đến định hướng trong giai đoạn mới, ông Hồ Anh Tuấn cho rằng, văn hóa kinh doanh cần thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần chuyển hóa các giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế và nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Trong bối cảnh các Nghị quyết 68-NQ/TW, Nghị quyết 79-NQ/TW, Nghị quyết 80-NQ/TW và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị mở ra những định hướng phát triển mới, việc gắn kết nguồn lực văn hóa với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa quan trọng.

Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035

Điểm nhấn của Diễn đàn là việc công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035, với cấu trúc 9-4-2. Khung hành động lấy mệnh đề xuyên suốt: “Văn hóa kinh doanh Việt Nam chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Theo đó, cấu trúc 9-4-2 gồm 9 cấu phần tạo nền tảng và công cụ thực thi, 4 chương trình tổ chức hành động và 2 đề án định hướng phát triển.

Chín cấu phần gồm: Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam; Bộ đo Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp; VBCI-Local (đánh giá và thúc đẩy hệ sinh thái văn hóa kinh doanh địa phương); Trust Index (Chỉ số niềm tin); Hộ chiếu Văn hóa kinh doanh; Đại sứ Văn hóa kinh doanh; Sách trắng Văn hóa kinh doanh; VBN GLOBAL (Mạng lưới Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam toàn cầu); Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035.

Công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035

Bốn chương trình hành động tập trung vào doanh nghiệp thực hành và tạo giá trị; địa phương phát triển hệ sinh thái; doanh nhân Việt Nam toàn cầu cùng hành động; xây dựng và vận hành Liên minh chiến lược. Hai đề án định hướng phát triển gồm “Phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam nhằm chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia” và “Xây dựng Văn hóa kinh doanh trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”.

Khung hành động hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện mức độ trưởng thành về văn hóa và những nội dung cần cải thiện; đưa các giá trị vào hoạt động quản trị nhằm củng cố niềm tin, uy tín và năng lực cạnh tranh; đồng thời kết nối tri thức, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác.

Điều quan trọng là các giá trị văn hóa không dừng lại ở những tuyên ngôn hay khẩu hiệu mà cần được cụ thể hóa bằng hành động trong hoạt động kinh doanh. Chữ tín phải được thể hiện qua chất lượng sản phẩm và việc thực hiện cam kết; liêm chính đi vào cơ chế quản trị; sáng tạo tạo ra giá trị mới; trách nhiệm được chứng minh bằng những đóng góp thiết thực.

Khi trở thành chuẩn mực trong hoạt động hằng ngày, văn hóa sẽ góp phần củng cố niềm tin xã hội, nâng cao sức cạnh tranh và bồi đắp uy tín của doanh nghiệp Việt Nam.