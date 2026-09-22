Công bố khẩn cấp hư hỏng do thiên tai trên Quốc lộ 3 và đường Hồ Chí Minh

Một vị trí sạt lở đường do ảnh hưởng của mưa lũ. (Ảnh minh hoạ)

Các vị trí được công bố gồm Km130+950, Km148+400, Km202+130 trên quốc lộ 3 và Km120+650 trên đường Hồ Chí Minh, thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ I. Theo Bộ Xây dựng, tình trạng hư hỏng tại các khu vực này có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân và phương tiện tham gia giao thông.

Thời điểm xảy ra tình huống thiên tai được xác định từ ngày 18-8 đến 8-9-2026. Đây là cơ sở để Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ và thực hiện các thủ tục khắc phục theo quy định.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ I, theo phạm vi trách nhiệm được phân công, khẩn trương triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai. Các đơn vị phải kiểm tra, đánh giá cụ thể mức độ hư hỏng, xác định giải pháp sửa chữa và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để tổ chức khắc phục.

Việc xử lý được thực hiện theo quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ, nhằm sớm bảo đảm an toàn khai thác và giao thông trên các tuyến quốc lộ bị ảnh hưởng.

Sau khi hoàn thành thi công công trình khẩn cấp, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Vụ Vận tải và An toàn giao thông có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai khắc phục hậu quả thiên tai.