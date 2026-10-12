Công bố kết quả thử nghiệm về phương pháp phân tích bằng chỉ thị SSR đối với sâm Ngọc Linh.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và diễn giả của Ủy ban tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ; Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi và nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Kế Long báo cáo tại hội thảo.

Theo công bố của đơn vị nghiên cứu, mục tiêu chuẩn hóa là xây dựng quy trình chuẩn hóa tiêu chuẩn Việt Nam để phân biệt chính xác sâm Ngọc Linh với 5 giống sâm phổ biến gây nhầm lẫn thị trường. Phương pháp phân tích này sử dụng 4 cặp mồi đặc hiệu, thử nghiệm độc lập trên hai nền mẫu rễ củ và lá; sơ đồ luồng thông số kỹ thuật chuẩn hóa gồm tách chiết ADN, tổ hợp PCR và chu trình nhiệt. Quy trình thử nghiệm gồm các bước: sàng lọc nhóm (khoanh vùng Ngọc Linh và Langbian); sự kiện tách bóc phân tử bằng Enzyme BgIII.

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổng hợp Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tại hội thảo.

Phương pháp kiểm nghiệm này không phụ thuộc vào hình thái vật liệu ban đầu, có thể áp dụng để giám định chính xác các sản phẩm qua chế biến phức tạp như sâm lá, cao sâm hoặc sinh khối chiết xuất. Phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử bằng chỉ thị SSR giải quyết triệt để vấn đề định danh sâm Ngọc Linh, hoạt động ổn định, chính xác trên vật liệu rễ củ và lá sâm.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và diễn giả cũng đã trình bày các tham luận về thực trạng, kinh nghiệm xử lý về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về sâm.

Sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế cao, cần nhiều biện pháp để kiểm soát chất lượng, bảo vệ nguồn dược liệu quý này.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố các kết quả thử nghiệm liên quan đến sâm Ngọc Linh và các loại sâm Việt Nam hiện nay giúp các nhà khoa học, cơ quan quản lý và chính quyền địa phương có thêm cơ sở khoa học, kỹ thuật trong việc định danh, quản lý và kiểm soát chất lượng đối với sâm và dược liệu quý.