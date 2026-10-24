Công bố kết quả thi đấu trực tuyến Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026

Bảng B gồm 47 đội, thi đấu trực tuyến với hình thức “Giải quyết thử thách chuyên môn”. (Ảnh NCA)

Kết quả Vòng Chung khảo Bảng B, Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026” vừa được Ban Tổ chức công bố với giải Nhất thuộc về đội LQDTU_PhoGaNghiaTan đến từ Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn.

Hai giải Nhì được trao cho Đội Redback Crawlers Ensemble của Đại học RMIT Việt Nam và đội VGU_Cypher của Đại học Việt Đức. Ba giải Ba được trao cho đội USTH_Ex0dia của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đội WillHack4Coffee của Học viện Công nghệ số-Campuchia và đội ECSC C3I3st WYv3rn của Đại học Điện lực cùng với đó là 22 giải Khuyến khích.

Giải Nhất Bảng B , Vòng Chung khảo Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026” thuộc về đội LQDTU_PhoGaNghiaTan đến từ Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn. (Ảnh NCA)

Tại Vòng Chung khảo, Bảng B có 47 đội, thi đấu trực tuyến với hình thức “Giải quyết thử thách chuyên môn” (Jeopardy).

Hình thức Giải quyết thử thách chuyên môn tập trung đánh giá chiều sâu kiến thức, khả năng phân tích, tư duy logic, kỹ năng thực hành và năng lực tìm kiếm giải pháp trước các vấn đề kỹ thuật phức tạp. Các đội thi giải quyết những bài toán chuyên sâu về bảo mật web, khai thác lỗ hổng, dịch ngược, mật mã, điều tra số và các công nghệ mới như AI, IoT.

Cơ cấu giải thưởng Bảng B gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. (Ảnh NCA)

Trước đó, tối 16/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức cuộc thi đã công bố và trao giải cho các đội tại Bảng A với ngôi Vô địch thuộc đội PTIT.BW đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Bảng A gồm 19 đội, thi đấu trực tiếp với hình thức “Tấn công-Phòng thủ”.

Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026” do Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) cùng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an.

Ông Vũ Ngọc Sơn,Trưởng Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế-Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (thứ năm từ trái sang) và ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng-Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (thứ bảy từ trái sang) trao thưởng cho các đội đạt giải Ba tại Bảng A. (Ảnh NCA).

Tiếp nối thành công năm 2025, Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026” khẳng định là sân chơi chuyên môn dành cho sinh viên, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu và thực hành an ninh mạng; đồng thời, tạo cơ hội để các đội tuyển giao lưu, cọ xát và nâng cao năng lực trước những yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Thượng tá Trần Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm 2, Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an trao thưởng cho các đội đạt giải Khuyến khích tại Bảng A. (Ảnh NCA)