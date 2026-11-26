Công bố kết quả quay thưởng 'Hóa đơn may mắn' quý III/2026
Căn cứ biên bản xác nhận kết quả chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tháng 7, 8, 9 được tổ chức vào ngày 18/11, dưới sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch của Hội đồng giám sát triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”, Thuế tỉnh thông báo các cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” tháng 7, 8, 9.
Kết quả quay thưởng “Hóa đơn may mắn” tháng 7, 8, 9 đã lựa chọn được 3 hóa đơn trúng giải nhất, mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng; 3 giải nhì, mỗi giải 1 triệu đồng; 5 giải ba, mỗi giải 800 nghìn đồng và 3 giải khuyến khích, mỗi giải 500 nghìn đồng.
3 giải nhất thuộc về: Đặng Đình Hùng, mã số thuế 0040580019; hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xinh, mã số thuế 004160001365; hộ kinh doanh bán lẻ Hoàng Văn Tình, mã số thuế 004074006533.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/cong-bo-ket-qua-quay-thuong-hoa-don-may-man-quy-iii-2026-3194850.html