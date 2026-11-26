Dòng chảy đối ngoại Việt Nam năm 2026 tiếp tục ghi dấu những hoạt động đa phương sôi động, trong đó Hà Nội sẽ là điểm hội tụ của một sự kiện hợp tác tiểu vùng quan trọng: Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11, diễn ra ngày 27-28/11, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác, kết nối và phát triển vì một tiểu vùng Mekong hòa bình, thịnh vượng.