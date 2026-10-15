Công bố kết quả kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại Bắc Ninh

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị công bố kết quả kiểm tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về môi trường.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra công bố kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của địa phương trong công tác thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định, cấp giấy phép môi trường.

Sáng 15/10, Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức công bố kết quả kiểm tra trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định, cấp giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố cơ bản được triển khai theo quy định; các cơ quan chuyên môn đã thực hiện nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định, cấp giấy phép môi trường theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được rà soát, làm rõ và có giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng công tác thẩm định, cấp phép, bảo đảm yêu cầu quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai các dự án.

Đồng chí Đào Quang Khải đề nghị các sở, ngành phối hợp rà soát, giải trình nội dung liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Quang Khải đề nghị các sở, ngành liên quan chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phối hợp rà soát và giải trình các nội dung theo kiến nghị của đoàn kiểm tra, bảo đảm việc tiếp thu, khắc phục được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Đồng chí nhấn mạnh, trong lĩnh vực môi trường, thành phố thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tạo thuận lợi phải đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, bảo đảm các dự án thực hiện đầy đủ yêu cầu về bảo vệ môi trường, tuân thủ quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị đoàn kiểm tra quan tâm xem xét, hướng dẫn và rút ngắn thời gian thực hiện một số khâu trong quy trình thẩm định, cấp giấy phép môi trường theo quy định; góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm hoàn thiện thủ tục, đưa dự án vào vận hành, đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.