Ngày 16/11, UBND phường Phương Liệt nhận được kết quả cho thấy, cả ba chỉ tiêu hóa lý được kiểm nghiệm gồm: Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol đều không phát hiện trong mẫu thử.

Trước đó ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm do Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cung cấp, Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của Trường Mầm non Phương Liệt (Hà Nội) phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường. Phụ huynh dùng ngón tay ấn vào miếng thịt lõm từng vùng.

Miếng thịt lợn ấn ngón tay vào tạo thành những vết lõm bất thường.

Ngay sau đó, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường đã tiến hành lấy 150 gram mẫu thịt lợn gửi đi kiểm nghiệm chuyên sâu.

Về nguồn gốc thực phẩm, Trường Mầm non Phương Liệt ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh từ ngày 1/9 để cung cấp nguyên liệu thực phẩm. Công ty Ngôi Sao Xanh ký hợp đồng mua bán với một công ty cung cấp thịt lợn khác.

Phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt tăng cường giám sát thực phẩm đầu vào bếp ăn bán trú.

Trước những nghi vấn về chất lượng thịt, doanh nghiệp lý giải hiện tượng thịt nhợt, mềm, rỉ dịch có thể liên quan đến tình trạng lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến pH thịt giảm. Tuy nhiên, TS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, việc giải thích thịt nhợt nhạt, mềm và rỉ dịch chỉ vì lợn bị stress trước khi giết mổ của doanh nghiệp cung cấp thực phẩm là không hợp lý. Cơ quan chức năng cần có kiểm nghiệm chuyên sâu để đánh giá.

Ngày 6/11, UBND phường Phương Liệt quyết định dừng hợp đồng với Công ty Ngôi Sao Xanh, chuyển sang nhà cung cấp mới.