Công bố kết quả kiểm định độc lập, cổ phiếu PNJ đảo chiều tăng trần

Diễn biến hồi phục của PNJ xuất hiện ngay sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh tại hệ thống.

Theo thông tin tối 8/10, kết quả kiểm định do Viện Khoa học Đá quý châu Á (AIGS) thực hiện cho thấy toàn bộ mẫu được kiểm tra đều là kim cương thiên nhiên, đồng thời phù hợp với các thông số chất lượng mà PNJ công bố.

Cổ phiếu PNJ đảo chiều tăng kịch trần trong phiên sáng 9/10.

Theo PNJ, các mẫu kim cương được Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển đến chuyên gia ngọc học của AIGS để phân tích, đánh giá độc lập.

Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm tra là kim cương thiên nhiên và đáp ứng các thông số 4C đã công bố. Đây là bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng kim cương dựa trên 4 yếu tố gồm trọng lượng (Carat), màu sắc (Color), độ tinh khiết (Clarity) và giác cắt (Cut).

Kết quả kiểm định được công bố trong bối cảnh hoạt động kinh doanh kim cương của PNJ nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường thời gian qua.

Dù kết quả kiểm định mới có thể góp phần giải đáp một số băn khoăn của khách hàng, phạm vi kết luận cần được hiểu đúng: kết quả phản ánh các mẫu được lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra, không đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm kim cương từng được doanh nghiệp kinh doanh đều đã được kiểm định lại.

Trước phiên tăng trần sáng 9/10, PNJ trải qua giai đoạn biến động đặc biệt mạnh. Từ ngày 28/9 đến 2/10, cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp, lùi từ 33.000 đồng xuống 23.050 đồng/cp, tương đương mất hơn 30%.

Áp lực bán tiếp tục xuất hiện trong các phiên sau đó. Ngày 7/10, PNJ đóng cửa ở mức 18.900 đồng/cp; đến ngày 8/10, thị giá tiếp tục giảm còn 18.250 đồng. Tính từ mức giá 33.000 đồng ngày 25/9, cổ phiếu đã mất gần 45% giá trị sau khoảng 2 tuần giao dịch.

Trước diễn biến giảm sàn liên tiếp, PNJ đã gửi văn bản giải trình đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Doanh nghiệp cho biết thị trường chung điều chỉnh, tâm lý nhà đầu tư thận trọng và một số công ty chứng khoán điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ. Những yếu tố này có thể làm gia tăng áp lực bán và ảnh hưởng đến thanh khoản.

Trong giai đoạn này, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng là yếu tố đáng chú ý. Nhóm quỹ thuộc Sprucegrove Investment Management Ltd đã bán gần 6,6 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 2/10, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,04% xuống 3,75% vốn điều lệ. Cùng ngày, nhóm nhà đầu tư nước ngoài do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện giảm sở hữu ròng hơn 5,46 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ nắm giữ từ 6,02% xuống 4,95%.

Như vậy, riêng 2 nhóm quỹ đã giảm sở hữu tổng cộng hơn 12 triệu cổ phiếu trong một phiên, với giá trị ước tính khoảng 278 tỷ đồng theo thị giá đóng cửa ngày 2/10. Cả hai nhóm đều không còn là cổ đông lớn của PNJ sau giao dịch.

Đáng nói, đây không phải những tổ chức duy nhất thay đổi tỷ trọng đầu tư tại doanh nghiệp. Trong tháng 7, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital và VinaCapital cũng giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 5%. Sang tháng 8, một số quỹ thuộc Dragon Capital quay lại mua PNJ, trước khi cổ phiếu tiếp tục rời danh mục của các quỹ mở DCDS và DCDE vào cuối tháng 9.

Đối với Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), một quỹ thành viên của Dragon Capital, tỷ trọng PNJ trong danh mục cũng giảm từ khoảng 2,3% xuống 0,83% sau các đợt bán trong tháng 7 và tháng 8. Những diễn biến này cho thấy cơ cấu sở hữu của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tại PNJ biến động đáng kể.

Áp lực bán còn thể hiện qua giao dịch tổng hợp của khối ngoại. Trong phiên 2/10, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 1.264 tỷ đồng cổ phiếu PNJ qua khớp lệnh, trong bối cảnh thanh khoản mã này tăng đột biến. Đến phiên 8/10, khối ngoại tiếp tục bán ròng 451,22 tỷ đồng trên toàn thị trường và PNJ vẫn nằm trong nhóm cổ phiếu bị bán mạnh