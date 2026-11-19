Toàn cảnh đại biểu tham dự tại hội nghị. Ảnh: Anh Trọng

Theo đó, có 28 Công an đơn vị, địa phương xếp loại xuất sắc, tăng 3 đơn vị so với năm 2025; 48 đơn vị xếp loại tốt, giảm 5 đơn vị và 4 đơn vị xếp loại khá, tăng 2 đơn vị. Đáng chú ý, không có đơn vị nào bị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Mức độ hài lòng chung của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND đạt 99,04%.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Bộ Công an triển khai thí điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính đối với các học viện, trường CAND, bệnh viện và doanh nghiệp trực thuộc Bộ. Kết quả, 8 học viện, trường, 4 bệnh viện và 2 doanh nghiệp tham gia thí điểm đạt chỉ số cải cách hành chính trung bình 83,76%.