Công bố kết quả Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật

Ngày 2/11, thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật (Cuộc thi) đã ban hành Quyết định số 2385/QĐ-BTC về việc công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi. Theo đó, Ban Tổ chức công nhận 23 giải cá nhân và 9 giải tập thể.

Giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 11 giải Khuyến khích và 4 giải phụ. Các giải phụ dành cho thí sinh cao tuổi nhất, thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh là người khuyết tật và thí sinh là người dân tộc thiểu số có kết quả thi tốt. Giải tập thể được trao cho 3 bộ, cơ quan ngang bộ và 6 tỉnh, thành phố tích cực triển khai, hưởng ứng Cuộc thi và có số người dự thi đông nhất.

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật đã ban hành Quyết định công nhận 23 giải cá nhân và 9 giải tập thể.

Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức trong 45 ngày, từ ngày 20/8 đến hết ngày 03/10/2026, theo hình thức trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội khóa I thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Kết thúc Cuộc thi, hệ thống ghi nhận 845.348 người dự thi với 2.584.819 lượt dự thi, bình quân khoảng 57.440 lượt mỗi ngày; trong đó, gần 66% lượt dự thi được thực hiện qua thiết bị di động. Người dự thi thuộc đầy đủ 54/54 dân tộc Việt Nam; 17/17 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và 34/34 tỉnh, thành phố đều có người tham gia.

Kết quả Cuộc thi khẳng định hiệu quả của việc sử dụng Cổng Pháp luật quốc gia làm nền tảng tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật quy mô toàn quốc, đồng thời phản ánh sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương và sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo Nhân dân đối với việc tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên môi trường số.

Thông qua Cuộc thi, kiến thức pháp luật được truyền tải rộng rãi, dễ tiếp cận, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tìm hiểu pháp luật của người dân; lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội. Đây cũng là minh chứng cho tiềm năng ứng dụng công nghệ số trong đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, mở rộng khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, hướng tới xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật pháp luật trong đời sống xã hội.

Hoạt động tổng kết, trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 08/11/2026.