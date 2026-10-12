Công bố kết quả bình chọn toàn quốc Top 50 'Trường học Hạnh phúc 2026'

Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026” mùa 2 đã khép lại thời gian bình chọn vào 23h59 ngày 11/10/2026. Bên cạnh kết quả Top 10 được công bố theo từng khối, dữ liệu bình chọn còn ghi nhận Top 50 trường có tổng điểm đáng chú ý trên toàn hệ thống.

Trong hạng mục các Trường Tiểu học, sau Top 10 nhiều trường học sở hữu hơn 290.000 điểm bình chọn.

Từ kết quả tổng hợp này, Tạp chí Trẻ em Việt Nam công bố Top 50 “Trường học Hạnh phúc 2026”, ghi nhận những trường có thứ hạng nổi bật trong bảng thống kê điểm bình chọn của cuộc thi.

Top 50 “Trường học Hạnh phúc 2026”

Cuộc thi Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026 hướng tới lan tỏa những câu chuyện, kỷ niệm và trải nghiệm tích cực trong môi trường giáo dục. Những chia sẻ từ học sinh, nhà trường và cộng đồng góp phần làm rõ hơn ý nghĩa của một ngôi trường hạnh phúc. Nơi học sinh được tôn trọng, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển.