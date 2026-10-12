Công bố kết quả bình chọn toàn quốc Top 50 'Trường học Hạnh phúc 2026'
Sau những ngày bình chọn sôi nổi, cuộc thi viết và bình chọn “Trường học Hạnh phúc 2026” mùa 2 ghi nhận sự tham gia tích cực của nhiều trường học trên cả nước. Tạp chí Trẻ em Việt Nam giới thiệu Top 50 trường trong danh sách tổng hợp của cuộc thi, với thứ hạng được xác định theo tổng điểm bình chọn.
Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026” mùa 2 đã khép lại thời gian bình chọn vào 23h59 ngày 11/10/2026. Bên cạnh kết quả Top 10 được công bố theo từng khối, dữ liệu bình chọn còn ghi nhận Top 50 trường có tổng điểm đáng chú ý trên toàn hệ thống.
Từ kết quả tổng hợp này, Tạp chí Trẻ em Việt Nam công bố Top 50 “Trường học Hạnh phúc 2026”, ghi nhận những trường có thứ hạng nổi bật trong bảng thống kê điểm bình chọn của cuộc thi.
Top 50 “Trường học Hạnh phúc 2026”
Cuộc thi Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026 hướng tới lan tỏa những câu chuyện, kỷ niệm và trải nghiệm tích cực trong môi trường giáo dục. Những chia sẻ từ học sinh, nhà trường và cộng đồng góp phần làm rõ hơn ý nghĩa của một ngôi trường hạnh phúc. Nơi học sinh được tôn trọng, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển.
Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/cong-bo-ket-qua-binh-chon-toan-quoc-top-50-truong-hoc-hanh-phuc-2026-d10310.html