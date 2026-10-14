Công bố kết quả bình chọn toàn quốc Top 100 'Trường học Hạnh phúc 2026'

Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026” (mùa 2) đã khép lại thời gian bình chọn vào 23h59 ngày 11/10/2026. Trước đó, Tạp chí Trẻ em Việt Nam đã công bố kết quả Top 10 và Top 50 trường học hạnh phúc toàn quốc theo kết quả từ bảng tổng hợp điểm bình chọn.

Nhiều trường học ghi nhận tổng điểm bình chọn ấn tượng tại Cuộc thi Viết và Bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026.

Tiếp tục ghi nhận kết quả bình chọn trên toàn hệ thống, Tạp chí Trẻ em Việt Nam công bố danh sách 100 trường học hạnh phúc được tổng hợp từ dữ liệu bình chọn:

Danh sách “Trường học Hạnh phúc 2026” - Top 100

Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026" hướng tới lan tỏa những câu chuyện, kỷ niệm và trải nghiệm tích cực trong môi trường giáo dục. Những chia sẻ từ học sinh, nhà trường và cộng đồng góp phần làm rõ hơn ý nghĩa của một ngôi trường hạnh phúc, nơi học sinh được tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu và phát triển phù hợp với năng lực.