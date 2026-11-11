Công bố kết luận kiểm tra công tác quản lý giam giữ tại Công an tỉnh Cà Mau

Đại tá Nguyễn Văn Yên, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Trưởng đoàn kiểm tra, chủ trì buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; chỉ huy các đội thuộc Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; đại diện Ban Giám thị Trại tạm giam số 1, Trại tạm giam số 2, trưởng các phân trại và đại diện các đơn vị liên quan.

Đại tá Nguyễn Văn Yên, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu đánh giá cao công tác quản lý giam giữ, hỗ trợ tư pháp, quản lý kho vật chứng và tài liệu đồ vật tại Công an tỉnh Cà Mau trong thời gian qua.

Đợt kiểm tra diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11/11/2026, tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an về quản lý giam giữ, hỗ trợ tư pháp; công tác quản lý, bảo quản kho vật chứng, tài liệu, đồ vật; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân liên quan.

Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó Trưởng phòng 2, thành viên Đoàn kiểm tra, công bố kết luận kiểm tra.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó Trưởng phòng 2, thành viên Đoàn kiểm tra, đã công bố kết luận kiểm tra. Theo đánh giá của đoàn, thời gian qua, Công an tỉnh Cà Mau đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của Bộ Công an; quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đã trao đổi, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và nội dung cần tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục.

Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh, phát biểu tiếp thu ý kiến.

Thay mặt đơn vị, Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh, thống nhất cao với các nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra.

Đại tá Bùi Xuân Khởi yêu cầu các đơn vị chức năng bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, chủ động tham mưu các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý giam giữ và giáo dục người chấp hành án; bảo đảm an toàn, đúng chính sách, đủ chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; thực hiện tốt công tác hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng, tài liệu, đồ vật phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.