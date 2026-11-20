Tại phường Thủ Dầu Một, ông Hồ Dương Bình, Phó Giám đốc Ban Hạ tầng kỹ thuật (trực thuộc MAUR), cho biết đoạn tuyến đi qua địa bàn dài 4,1km, dự kiến thu hồi khoảng 7,03ha đất, ảnh hưởng đến 311 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân. Trong đó, có 35 trường hợp giải tỏa toàn bộ có nhu cầu bố trí tái định cư.

Ông Hồ Dương Bình thông tin về đoạn tuyến metro số 2 đi qua phường Thủ Dầu Một. Ảnh: DUY TRẦN

UBND phường Thủ Dầu Một đã phổ biến kế hoạch thu hồi đất đến các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trong phạm vi dự án. Hiện địa phương phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương khẩn trương kiểm đếm hiện trạng nhà ở, công trình, tài sản gắn liền với đất; xác định giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường theo quy định.

Người dân kiến nghị sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để ổn định cuộc sống. Ảnh: DUY TRẦN

Tại hội nghị, nhiều hộ dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm hoàn thành kiểm đếm, xác định giá bồi thường và bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống. Một số hộ lo lắng diện tích đất còn lại sau giải tỏa quá nhỏ, không đủ điều kiện xây dựng lại nhà ở.

Phường Thủ Dầu Một có 311 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 35 trường hợp bị giải tỏa toàn bộ. Ảnh: DUY TRẦN

Đại diện lãnh đạo địa phương và các đơn vị liên quan đề nghị người dân phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, tạo điều kiện cho tổ công tác xác minh nguồn gốc đất. Các ý kiến, kiến nghị của người dân được ghi nhận để phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Tại phường Phú Lợi, bà Vũ Minh Huyền, Phó Trưởng ban MAUR, cho biết đoạn tuyến đi qua địa bàn dài 2,1km, dự kiến thu hồi khoảng 2,86ha đất, ảnh hưởng đến 147 trường hợp với 160 thửa đất. Đến nay, công tác đo đạc hiện trạng đã hoàn tất 160/160 thửa đất, đạt 100%; kiểm đếm tài sản trên đất được 153/160 thửa, đạt 95,6%.

Đại diện MAUR thông tin về dự án metro số 2 tại phường Phú Lợi. Ảnh: DUY TRẦN

Tại hội nghị, đa số người dân bị ảnh hưởng bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương đầu tư dự án, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng sớm công bố phương án, đơn giá bồi thường và có chính sách tái định cư thỏa đáng để ổn định cuộc sống, bàn giao mặt bằng.

Người dân tham dự hội nghị. Ảnh: DUY TRẦN

Đáng chú ý, đoạn metro số 2 đi qua khu vực được gọi là “phố tài chính” trên Đại lộ Bình Dương, nơi tập trung nhiều chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng. Trong đó, ACB Chi nhánh Bình Dương và HDBank Chi nhánh Bình Dương (đối diện Công viên Thủ Dầu Một) nằm trong diện giải tỏa phục vụ dự án.

Ông Huỳnh Văn Thúy, Giám đốc ACB Chi nhánh Bình Dương, cho biết theo thiết kế, cầu thang bộ hành từ ga C3 vượt Đại lộ Bình Dương có đường dẫn nằm ngay vị trí tòa nhà trụ sở ACB cao 8 tầng, số 332 Đại lộ Bình Dương. Hạng mục này ảnh hưởng đến khoảng 2/3 diện tích tòa nhà, khiến công trình phải tháo dỡ toàn bộ do thay đổi kết cấu. Trong khi đó, Phòng giao dịch ACB Thủ Dầu Một, số 305 Đại lộ Bình Dương, cách trụ sở chi nhánh khoảng 200m, cũng nằm trong diện giải tỏa toàn bộ để phục vụ xây dựng đường ray trên cao.

Ông Huỳnh Văn Thúy, Giám đốc ACB Chi nhánh Bình Dương, kiến nghị điều chỉnh thiết kế nhằm giảm ảnh hưởng đến hoạt động của chi nhánh và chi phí bồi thường. Ảnh: DUY TRẦN

Cho rằng chi phí bồi thường đối với tòa nhà 8 tầng sẽ rất lớn, ông Thúy đề xuất đơn vị thiết kế nghiên cứu điều chỉnh, lùi cầu bộ hành về phía khu vực Cục Thuế Bình Dương cũ nhằm tránh ảnh hưởng đến tòa nhà, qua đó giảm chi phí bồi thường. Trường hợp không thể điều chỉnh thiết kế, đại diện ACB kiến nghị xem xét bố trí mặt bằng thay thế cho chi nhánh thông qua việc hoán đổi các trụ sở công đang dôi dư, bỏ trống trên Đại lộ Bình Dương, như trụ sở Cục Hải quan hoặc Cục Thuế Bình Dương cũ.

“Chúng tôi hiện có 51.000 khách hàng tại khu vực Bình Dương với dư nợ 25.000 tỷ đồng và hơn 400 nhân viên đang làm việc. Việc cả trụ sở chính lẫn phòng giao dịch cùng lúc bị giải tỏa sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động giao dịch của người dân và doanh nghiệp”, ông Thúy chia sẻ.

Đại diện HDBank Chi nhánh Bình Dương cũng kiến nghị bố trí mặt bằng thay thế để ngân hàng ổn định hoạt động kinh doanh khi thực hiện giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo UBND phường Phú Lợi cho biết địa phương đang phối hợp với chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một - Tao Đàn) có tổng chiều dài khoảng 33,2km, gồm 17,8km đi ngầm, phần còn lại đi trên cao. Tuyến được quy hoạch 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao (C0 - C10) và 13 ga ngầm (C11 - C23), cùng depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8ha tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình.

Hướng tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - Tao Đàn

Tuyến đi qua 16 phường: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ. Điểm đầu kết nối với ga S5 của tuyến metro số 1, đoạn TP mới Bình Dương - Suối Tiên; điểm cuối tại ga C23 (Công viên Tao Đàn), kết nối với tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương.