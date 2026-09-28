Công bố Hội đồng Sơ tuyển Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

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Hội đồng Sơ tuyển HANIFF VIII gồm các chuyên gia, nhà quản lý, đạo diễn, giảng viên và những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh, văn hóa. Chủ tịch Hội đồng là ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh; Phó Chủ tịch là NSƯT, đạo diễn Bùi Trung Hải.

Các ủy viên gồm ông Đỗ Duy Anh - nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; PGS.TS Hoàng Cẩm Giang - Trưởng ngành Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng, Khoa Văn học, Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội); TS Nguyễn Văn Tình - nguyên Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; bà Lê Thị Thu Hà - Trưởng phòng Phổ biến phim; ông Nguyễn Hồng Quân - Trưởng Bộ môn Đạo diễn, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, đánh giá và đề xuất các tác phẩm đáp ứng định hướng nghệ thuật, tiêu chí tuyển chọn và yêu cầu của HANIFF VIII. Các tiêu chí được xem xét gồm chất lượng nghệ thuật, nội dung, giá trị sáng tạo, dấu ấn tác giả, cách tiếp cận những vấn đề đương đại và khả năng đóng góp vào sự đa dạng của chương trình phim.

Theo Ban tổ chức, việc quy tụ thành viên từ nhiều lĩnh vực như quản lý nhà nước, sáng tác, nghiên cứu, đào tạo, hợp tác quốc tế và phổ biến phim nhằm tạo góc nhìn đa chiều trong quá trình sơ tuyển, góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn của chương trình.

HANIFF được tổ chức định kỳ hai năm một lần từ năm 2010. Qua 7 kỳ tổ chức, Liên hoan trở thành một hoạt động giao lưu điện ảnh quốc tế tại Việt Nam, kết nối các nhà làm phim, nghệ sĩ và chuyên gia trong nước với cộng đồng điện ảnh quốc tế.

HANIFF VIII có khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, hướng tới tăng cường hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam với các nền điện ảnh quốc tế. Ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận khoảng 300 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương để bước vào vòng sơ tuyển.

Bên cạnh các chương trình phim, HANIFF VIII dự kiến có các hoạt động chuyên môn, giao lưu nghệ sĩ, HANIFF Campus dành cho nhà làm phim trẻ; Chợ Dự án làm phim và các hoạt động kết nối với triển lãm phim, truyền hình và nội dung số Việt Nam (VFM).