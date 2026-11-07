Công bố Hoa hậu Việt Nam 2026
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức lộ diện trong đêm chung kết tối 7/11 tại Hải Phòng. Vượt qua các phần thi trước đó, top 3 là Trần Xuân Khánh Linh, Nguyễn Yến Trang và Lê Phương Nghi.
Chi tiết
07/11/2026 22:54
report Công bố Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026
1. Nguyễn Yến Trang
2. Lê Phương Nghi
3. Trần Xuân Khánh Linh
07/11/2026 22:47
report Văn Mai Hương mang bản hit trăm triệu view lên sân khấu chung kết HHVN
07/11/2026 22:43
report Công bố danh hiệu Đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026
1. Đại sứ Nhân ái Trần Xuân Khánh Linh
2. Đại sứ Du lịch và Môi trường Tạ Thị Hoa
3. Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Đinh Hoàng Gia Linh
4. Đại sứ Thời trang và Thể thao Đinh Diệu Anh
5. Người đẹp biển Bùi Mai Linh
07/11/2026 22:32
report Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi khép lại nhiệm kỳ rực rỡ
07/11/2026 22:32
report Trọn vẹn phần trả lời ứng xử của top 5 Hoa hậu Việt Nam
07/11/2026 22:25
report Trần Xuân Khánh Linh nhận câu hỏi về Hải Phòng
Câu hỏi: Bạn có thể nói gì về thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng?
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn". Dù Hải Phòng không phải là quê hương của tôi, nhưng hai tháng qua, tôi được sống chung một căn nhà với các bạn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.
Tôi đã được nhìn thấy vẻ đẹp của Hải Phòng thông qua ẩm thực đa dạng, con người hào sản và bề dày lịch sử. Và điều đó được thể hiện qua chính cái tên Hải Phòng, qua dấu ấn Hải Tân Phòng Thủ. Với sự sát nhập từ Hải Dương, tôi tin rằng Hải Phòng cùng với Hải Dương sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
07/11/2026 22:20
report Đặng Thị Ngọc Lan trả lời ứng xử
Câu hỏi: "Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế. Theo bạn, người trẻ Việt Nam cần nỗ lực giữ gìn những gì và thay đổi những gì để góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn?".
Phần trả lời: Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới và trong thời kỳ hội nhập. Chúng ta phải không ngừng học tập, rèn luyện cũng như gìn giữ bản sắc giá trị của dân tộc. Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử lâu dài và ông cha ta phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi, nước mắt để có thể gìn giữ độc lập.
Thế hệ trẻ chúng ta cần không ngừng đổi mới để học tập, tiếp thu công nghệ để có thể vươn mình ra thế giới. Những người trẻ như chúng tôi phải không ngừng học tập.
07/11/2026 22:19
report Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026
1. Nguyễn Yến Trang
2. Trần Xuân Khánh Linh
3. Lê Phương Nghi
4. Đặng Thị Ngọc Lan
5. Đinh Hoàng Gia Linh
07/11/2026 22:18
report Thí sinh Lê Phương Nghi: Người trẻ cần làm chủ công nghệ, không đánh mất giá trị bản thân
Trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Lê Phương Nghi nhận được câu hỏi: "Giờ đây, gần như mọi thông tin có thể được tìm thấy chỉ bằng vài thao tác sử dụng các công cụ tìm kiếm. Vậy theo bạn, điều gì khiến việc học tập và tích lũy tri thức vẫn là hành trình không thể thay thế đối với mỗi người trẻ?".
Trả lời câu hỏi, Phương Nghi cho rằng nếu như trước đây, ông cha phải trải qua nhiều khó khăn để tiếp cận tri thức thì ngày nay, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ, thế hệ trẻ càng cần giữ vững tư duy độc lập.
"Trong một thời đại có vô số câu hỏi đã có sẵn câu trả lời, học tập không chỉ là tiếp thu tri thức mà còn là nâng cao tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và bản lĩnh để tiếp thu những tinh hoa nhưng vẫn giữ được giá trị của bản thân mình", cô chia sẻ.
Phương Nghi cho biết, là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, cô lựa chọn không ngừng trau dồi tri thức để làm chủ công nghệ, đồng thời nuôi dưỡng lòng nhân ái.
Nữ thí sinh khép lại phần thi bằng mong muốn sử dụng tri thức và trái tim nhân ái để lan tỏa tình yêu thương đến mọi người.
07/11/2026 22:08
report Thí sinh đầu tiên vào top 5 gọi tên Đinh Hoàng Gia Linh
Phần trả lời ứng xử của Gia Linh cho câu hỏi: "Những hình ảnh hoàn hảo từ cuộc thi hoa hậu thường khiến các cô gái tự ti về ngoại hình. Bạn làm gì để vượt qua mặc cảm đó?".
Chúng ta sinh ra đều là sự đặc biệt của tạo hóa. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng sự đa dạng ấy, và chúng ta không có tiêu chuẩn nào cho vẻ đẹp cả. Trước khi đứng ở đây, Gia Linh là cô gái nhút nhát, tự ti, nghĩ mình không đủ đẹp. Nhưng Gia Linh nhận ra vẻ đẹp của mình nằm ở bên trong.
Tôi muốn nói đến với tất cả cô gái rằng, mỗi bông hoa, chúng ta cần thời gian để nở rực rỡ. Và các cô gái ơi, hãy luôn tin mình là người phụ nữ đẹp. Không có cô gái nào là không đẹp cả, chỉ là mình không biết cách mà thôi.
07/11/2026 22:02
report Thí sinh Nguyễn Yến Trang trả lời ứng xử về vẻ đẹp hòa bình
Trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".
Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh.
"Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.
Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo thí sinh, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới.
Khép lại phần thi ứng xử, người đẹp khẳng định: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam".
07/11/2026 21:54
report Mãn nhãn màn trình diễn dạ hội của Top 15
07/11/2026 21:50
report Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026
1. Đinh Diệu Anh
2. Tạ Thị Hoa
3. Trần Xuân Khánh Linh - Đại sứ Nhân ái
4. Bùi Mai Linh
5. Đinh Hoàng Gia Linh
6. Nguyễn Thị Hoa
7. Nguyễn Yến Trang
8. Nguyễn Thị Kim Châu
9. Đặng Thị Ngọc Lan
10. Lê Phương Nghi
07/11/2026 21:39
report Gần 10.000 khán giả "nín thở" theo diễn biến chung kết
07/11/2026 21:33
report ST Sơn Thạch "đốt cháy" sân khấu
ST Sơn Thạch bước lên sân khấu chung kết với 2 ca khúc Get On The Floor và Angel.
Màn trình diễn của ST Sơn Thạch là điểm nối giữa phần thi trang phục áo tắm và trang phục dạ hội, bằng âm nhạc sôi động của EDM, khiến gần 10.000 khán giả ở Đồ Sơn phấn khích.
07/11/2026 21:15
report Ca sĩ Minh Hằng trong tiết mục biểu diễn mở màn phần thi áo tắm
07/11/2026 21:09
report Màn trình diễn áo tắm bùng nổ sân khấu Quảng trường Danh vọng
07/11/2026 21:05
report Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026
1. Vũ Hồng Hạnh - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất
2. Trần Xuân Khánh Linh
3. Lê Phương Nghi
4. Nguyễn Yến Trang
5. Đinh Diệu Anh
6. Đặng Thị Ngọc Lan
7. Đinh Hoàng Gia Linh
8. Tạ Thị Hoa
9. Nguyễn Thục Uyên Nhi
10. Gouband Lisa
11. Bùi Mai Linh
12. Nguyễn Thị Kim Châu
13. Nguyễn Thị Hoa
14. Lưu Phương Anh
15. Phạm Lê Ái Linh
07/11/2026 20:47
report 25 cô gái trình diễn Mạch Liên Hoa
07/11/2026 20:35
report Ca sĩ Lê Minh Ngọc xuất hiện ấn tượng
Lê Minh Ngọc là ca sĩ khách mời đầu tiên biểu diễn ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô biểu diễn ca khúc Mối tình em, sáng tác của Inoze, theo màu sắc âm nhạc dân gian đương đại.
07/11/2026 20:29
report Dàn giám khảo quyền lực chấm chọn Hoa hậu Việt Nam 2026
07/11/2026 20:20
report Từ miền cửa biển Hải Phòng, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục mở ra những hành trình mới
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc:
Có những vùng đất đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, có những vùng đất đẹp bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử và có những vùng đất đẹp bởi tâm hồn, khí phách, khát vọng của con người.
Hải Phòng hội tụ những vẻ đẹp ấy! Đêm nay, bên bờ biển Đồ Sơn, trong không gian khoáng đạt của Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, chúng ta cùng gặp gỡ, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và những khát vọng thanh xuân. Đó cũng chính là tinh thần của Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề “Miền Hương Sắc”.
Hương là chiều sâu văn hóa, là cốt cách, tâm hồn và những giá trị tốt đẹp được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Sắc là vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, sức sống và khát vọng vươn lên. Hương và sắc hòa quyện làm nên vẻ đẹp Việt Nam: đằm thắm, dịu dàng nhưng cũng bản lĩnh, trí tuệ và giàu khát vọng.
Gần bốn thập kỷ qua, từ cuộc thi do Báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hành trình bền bỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ.
Chúng tôi luôn tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng.
Vì vậy, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.
Chúng tôi mong muốn vẻ đẹp được tôn vinh từ cuộc thi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn lan tỏa trong cuộc sống, qua những hành động nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước.
Thật ý nghĩa khi hành trình ấy được viết tiếp tại Hải Phòng - thành phố giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, mang khí phách của miền cửa biển và sức sống mạnh mẽ của một đô thị năng động, hiện đại, không ngừng vươn ra biển lớn.
Thay mặt Ban tổ chức, trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, đối tác và nhân dân thành phố đã dành sự quan tâm, đồng hành và những điều kiện tốt đẹp cho Hoa hậu Việt Nam 2026.
Đêm nay, trước mắt chúng ta là 25 gương mặt, 25 câu chuyện và 25 ước mơ tuổi trẻ. Các em đã trải qua một hành trình với nhiều nỗ lực, thử thách, để trưởng thành và tự tin tỏa sáng.
Đêm nay, vương miện chỉ được trao cho một người, nhưng mỗi em đều có thể trở thành một đóa hoa đẹp trong cuộc sống, bằng chính con đường và những giá trị mà mình lựa chọn.
Với những cô gái được trao các danh hiệu cao quý, đặc biệt là tân Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi muốn nhắn gửi: Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai.
Hãy để trí tuệ, lòng nhân ái và những việc làm tốt đẹp giúp ánh sáng của vương miện lan tỏa lâu bền. Hãy bước ra từ sân khấu này với trái tim biết yêu thương, tinh thần trách nhiệm và khát vọng làm những điều có ích cho cộng đồng, quê hương, đất nước.
Từ miền cửa biển Hải Phòng, chúng tôi mong rằng Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ tiếp tục mở ra những hành trình mới, nơi nhan sắc song hành cùng văn hóa, trí tuệ và lòng nhân ái, nơi những người trẻ không chỉ khát khao tỏa sáng mà còn mong muốn cống hiến.
Bởi vẻ đẹp đáng quý nhất không phải là vẻ đẹp khiến nhiều người ngước nhìn, mà là vẻ đẹp khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.
07/11/2026 20:07
report Tiết mục mở màn "hâm nóng" sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026
07/11/2026 20:02
report Khán giả trầm trồ trước sân khấu hoành tráng
07/11/2026 19:50
report Sức nóng của đêm chung kết không chỉ đến từ cuộc đua giành vương miện
07/11/2026 19:41
report Không khí cuồng nhiệt bên trong sân khấu chung kết
07/11/2026 19:36
report Quảng trường Danh Vọng chật kín khán giả
07/11/2026 19:13
report Không khí rộn ràng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng
07/11/2026 19:06
report Khán giả đổ về Quảng trường Danh Vọng
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông.
Chỉ còn ít phút trước giờ bắt đầu đêm Chung kết lực lượng chức năng tích cực điều tiết giao thông. Khán giả đổ về ngày càng đông, phần lớn là người nhà thí sinh, khán giả tử TP Hải Phòng và khách du lịch.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-bo-hoa-hau-viet-nam-2026-post1892359.tpo