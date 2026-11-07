Công bố Hoa hậu Việt Nam 2026

Chi tiết

07/11/2026 22:54

report Công bố Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026

1. Nguyễn Yến Trang

2. Lê Phương Nghi

3. Trần Xuân Khánh Linh

07/11/2026 22:47

report Văn Mai Hương mang bản hit trăm triệu view lên sân khấu chung kết HHVN

Sau phần thi ứng xử của top 5, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp nối với màn trình diễn Hương của nữ ca sĩ Văn Mai Hương.

Giọng ca sinh năm 1994 mang đến sân khấu bản remix House từng giúp Hương gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Văn Mai Hương là ca sĩ khách mời cuối cùng biểu diễn ở chung kết. Sau tiết mục Hương, top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại sân khấu để nghe công bố các hạng mục Đại sứ.

07/11/2026 22:43

report Công bố danh hiệu Đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026

1. Đại sứ Nhân ái Trần Xuân Khánh Linh

2. Đại sứ Du lịch và Môi trường Tạ Thị Hoa

3. Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Đinh Hoàng Gia Linh

4. Đại sứ Thời trang và Thể thao Đinh Diệu Anh

5. Người đẹp biển Bùi Mai Linh

07/11/2026 22:32

report Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi khép lại nhiệm kỳ rực rỡ

Hoa hậu Hà Trúc Linh xúc động trong khoảnh khắc final walk.

Dù có nhiệm kỳ ngắn, Hoa hậu Hà Trúc Linh biết ơn hành trình đội vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh cũng có những chia sẻ xúc động khi khép lại nhiệm kỳ.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi - người con TP Hải Phòng - xúc động khi nhận được tình cảm của hàng nghìn khán giả.

07/11/2026 22:32

report Trọn vẹn phần trả lời ứng xử của top 5 Hoa hậu Việt Nam

07/11/2026 22:25

report Trần Xuân Khánh Linh nhận câu hỏi về Hải Phòng

Câu hỏi: Bạn có thể nói gì về thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng?

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn". Dù Hải Phòng không phải là quê hương của tôi, nhưng hai tháng qua, tôi được sống chung một căn nhà với các bạn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tôi đã được nhìn thấy vẻ đẹp của Hải Phòng thông qua ẩm thực đa dạng, con người hào sản và bề dày lịch sử. Và điều đó được thể hiện qua chính cái tên Hải Phòng, qua dấu ấn Hải Tân Phòng Thủ. Với sự sát nhập từ Hải Dương, tôi tin rằng Hải Phòng cùng với Hải Dương sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

07/11/2026 22:20

report Đặng Thị Ngọc Lan trả lời ứng xử

Câu hỏi: "Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế. Theo bạn, người trẻ Việt Nam cần nỗ lực giữ gìn những gì và thay đổi những gì để góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn?".

Phần trả lời: Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới và trong thời kỳ hội nhập. Chúng ta phải không ngừng học tập, rèn luyện cũng như gìn giữ bản sắc giá trị của dân tộc. Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử lâu dài và ông cha ta phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi, nước mắt để có thể gìn giữ độc lập.

Thế hệ trẻ chúng ta cần không ngừng đổi mới để học tập, tiếp thu công nghệ để có thể vươn mình ra thế giới. Những người trẻ như chúng tôi phải không ngừng học tập.

07/11/2026 22:19

report Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026

1. Nguyễn Yến Trang

2. Trần Xuân Khánh Linh

3. Lê Phương Nghi

4. Đặng Thị Ngọc Lan

5. Đinh Hoàng Gia Linh

07/11/2026 22:18

report Thí sinh Lê Phương Nghi: Người trẻ cần làm chủ công nghệ, không đánh mất giá trị bản thân

Trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Lê Phương Nghi nhận được câu hỏi: "Giờ đây, gần như mọi thông tin có thể được tìm thấy chỉ bằng vài thao tác sử dụng các công cụ tìm kiếm. Vậy theo bạn, điều gì khiến việc học tập và tích lũy tri thức vẫn là hành trình không thể thay thế đối với mỗi người trẻ?".

Thí sinh Lê Phương Nghi trả lời câu hỏi về trí tuệ nhân tạo.

Trả lời câu hỏi, Phương Nghi cho rằng nếu như trước đây, ông cha phải trải qua nhiều khó khăn để tiếp cận tri thức thì ngày nay, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ, thế hệ trẻ càng cần giữ vững tư duy độc lập.

"Trong một thời đại có vô số câu hỏi đã có sẵn câu trả lời, học tập không chỉ là tiếp thu tri thức mà còn là nâng cao tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và bản lĩnh để tiếp thu những tinh hoa nhưng vẫn giữ được giá trị của bản thân mình", cô chia sẻ.

Phương Nghi cho biết, là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, cô lựa chọn không ngừng trau dồi tri thức để làm chủ công nghệ, đồng thời nuôi dưỡng lòng nhân ái.

Nữ thí sinh khép lại phần thi bằng mong muốn sử dụng tri thức và trái tim nhân ái để lan tỏa tình yêu thương đến mọi người.

07/11/2026 22:08

report Thí sinh đầu tiên vào top 5 gọi tên Đinh Hoàng Gia Linh

Phần trả lời ứng xử của Gia Linh cho câu hỏi: "Những hình ảnh hoàn hảo từ cuộc thi hoa hậu thường khiến các cô gái tự ti về ngoại hình. Bạn làm gì để vượt qua mặc cảm đó?".

Chúng ta sinh ra đều là sự đặc biệt của tạo hóa. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng sự đa dạng ấy, và chúng ta không có tiêu chuẩn nào cho vẻ đẹp cả. Trước khi đứng ở đây, Gia Linh là cô gái nhút nhát, tự ti, nghĩ mình không đủ đẹp. Nhưng Gia Linh nhận ra vẻ đẹp của mình nằm ở bên trong.

Tôi muốn nói đến với tất cả cô gái rằng, mỗi bông hoa, chúng ta cần thời gian để nở rực rỡ. Và các cô gái ơi, hãy luôn tin mình là người phụ nữ đẹp. Không có cô gái nào là không đẹp cả, chỉ là mình không biết cách mà thôi.

07/11/2026 22:02

report Thí sinh Nguyễn Yến Trang trả lời ứng xử về vẻ đẹp hòa bình

Trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh.

Nguyễn Yến Trang trả lời ứng xử.

"Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.

Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo thí sinh, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới.

Khép lại phần thi ứng xử, người đẹp khẳng định: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam".

07/11/2026 21:54

report Mãn nhãn màn trình diễn dạ hội của Top 15

Thí sinh Đinh Diệu Anh lộng lẫy trong váy dạ hội bạch kim.

Thí sinh Lưu Phương Anh tự tin trong trang phục đỏ, gợi nhắc tới quê hương của cô - TP Hải Phòng.

Thí sinh Vũ Hồng Hạnh - cô gái nhận được nhiều lượt bình chọn nhất từ khán giả.

Thí sinh Gouband Lisa tự tin trình diễn.

Trần Xuân Khánh Linh nổi bật với váy dạ hội màu hồng.

07/11/2026 21:50

report Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026

1. Đinh Diệu Anh

2. Tạ Thị Hoa

3. Trần Xuân Khánh Linh - Đại sứ Nhân ái

4. Bùi Mai Linh

5. Đinh Hoàng Gia Linh

6. Nguyễn Thị Hoa

7. Nguyễn Yến Trang

8. Nguyễn Thị Kim Châu

9. Đặng Thị Ngọc Lan

10. Lê Phương Nghi

07/11/2026 21:39

report Gần 10.000 khán giả "nín thở" theo diễn biến chung kết

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đến hồi kịch tính khi top 15 lộ diện và bước vào phần thi trang phục dạ hội.

Trong gần 10.000 khán giả có mặt tại Quảng trường Danh Vọng, Đồi Rồng, Hải Phòng, có rất đông người thân của thí sinh trong top 25. Khi MC hô tên từng cô gái bước vào vòng trong, những tiếng hò reo, vỗ tay xuất hiện, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Bên cạnh đó là cảm xúc hụt hẫng, thất vọng của nhiều khán giả khi thí sinh họ cổ vũ không được gọi tên vào vòng trong.

07/11/2026 21:33

report ST Sơn Thạch "đốt cháy" sân khấu

ST Sơn Thạch bước lên sân khấu chung kết với 2 ca khúc Get On The Floor và Angel.

Màn trình diễn của ST Sơn Thạch là điểm nối giữa phần thi trang phục áo tắm và trang phục dạ hội, bằng âm nhạc sôi động của EDM, khiến gần 10.000 khán giả ở Đồ Sơn phấn khích.

07/11/2026 21:15

report Ca sĩ Minh Hằng trong tiết mục biểu diễn mở màn phần thi áo tắm

Được đồng hành cùng các người đẹp trong một trong những phần thi quan trọng của đêm chung kết, ca sĩ Minh Hằng không giấu được sự tự hào. Cô cho biết bản thân hạnh phúc khi có thể đóng góp một phần nhỏ vào màn trình diễn của các thí sinh.

Minh Hằng chọn trang phục cầu kỳ, trình diễn bản hit Director.

Đánh giá về sân khấu chung kết, nữ ca sĩ cho rằng những chương trình quy mô lớn luôn đặt ra yêu cầu khắt khe về không gian biểu diễn. Sân khấu cần đủ rộng để thí sinh có thể tự tin sải bước, thể hiện kỹ năng trình diễn và phong thái.

07/11/2026 21:09

report Màn trình diễn áo tắm bùng nổ sân khấu Quảng trường Danh vọng

Lê Ngọc Thảo Nguyên, đại diện xứ Huế, mở đầu màn trình diễn áo tắm của top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây là lúc để các cô gái thể hiện kỹ năng catwalk, cách làm chủ sân khấu và thần thái tự tin trước gần 10.000 khán giả.

Trần Xuân Khánh Linh nằm trong nhóm thí sinh được khán giả cổ vũ nhiệt tình nhất ở phần thi áo tắm. Chiều cao 1,69 m là lợi thế để Khánh Linh nổi bật trên sân khấu.

Bên cạnh kỹ năng catwalk, các cô gái phải thể hiện khả năng sáng tạo, biết cách tạo điểm nhấn cùng 2 tà voan mỏng ở cánh tay. Bên cạnh đó, từng người đẹp phải đồng bộ từng bước catwalk với nhịp nhạc.

Từng bước đi, sự tự tin trên sân khấu là thành quả sau hơn 3 tháng tập luyện của các thí sinh ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi khép lại màn trình diễn áo tắm làm bùng nổ khán giả.

07/11/2026 21:05

report Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026

1. Vũ Hồng Hạnh - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất

2. Trần Xuân Khánh Linh

3. Lê Phương Nghi

4. Nguyễn Yến Trang

5. Đinh Diệu Anh

6. Đặng Thị Ngọc Lan

7. Đinh Hoàng Gia Linh

8. Tạ Thị Hoa

9. Nguyễn Thục Uyên Nhi

10. Gouband Lisa

11. Bùi Mai Linh

12. Nguyễn Thị Kim Châu

13. Nguyễn Thị Hoa

14. Lưu Phương Anh

15. Phạm Lê Ái Linh

07/11/2026 20:47

report 25 cô gái trình diễn Mạch Liên Hoa

Nhà thiết kế Hạnh Nguyễn, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010 - hai người con tài hoa của thành phố Hải Phòng mang bộ sưu tập áo dài Mạch Liên Hoa.

Hai nhà thiết kế đã đưa những cánh sen Việt thăng hoa trên tà áo dài truyền thống, để di sản ngàn năm hòa cùng hơi thở đương đại, tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc Việt Nam trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026.

Các thí sinh càng tôn lên nét duyên dáng, đằm thắm của tà áo dài.

Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh rạng rỡ trong tà áo dài với hai tông màu xanh và hồng chủ đạo.

Thí sinh mang hai dòng máu Việt - Pháp tự hào khoác lên trang phục truyền thống.

Thí sinh Tạ Thị Hoa đến từ Thái Nguyên duyên dáng trong tà áo dài trắng.

Thí sinh Hạ Nghi, Mai Linh khoác lên tà áo dài hồng.

07/11/2026 20:35

report Ca sĩ Lê Minh Ngọc xuất hiện ấn tượng

Lê Minh Ngọc là ca sĩ khách mời đầu tiên biểu diễn ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô biểu diễn ca khúc Mối tình em, sáng tác của Inoze, theo màu sắc âm nhạc dân gian đương đại.

07/11/2026 20:29

report Dàn giám khảo quyền lực chấm chọn Hoa hậu Việt Nam 2026

NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền cùng các thành viên ban giám khảo đã sẵn sàng đánh giá 25 thí sinh trong đêm thi quan trọng nhất.

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội - tham gia đánh giá thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Cuộc thi tiếp tục đặt trọng tâm vào bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Quá trình rèn luyện và trải nghiệm thực tế của thí sinh được xem xét cùng với phần thể hiện trên sân khấu.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc rạng ngời.

Hoa hậu Việt Nam Phạm Thị Mai Phương tự hào khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại TP Hải Phòng.

07/11/2026 20:20

report Từ miền cửa biển Hải Phòng, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục mở ra những hành trình mới

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc:

Có những vùng đất đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, có những vùng đất đẹp bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử và có những vùng đất đẹp bởi tâm hồn, khí phách, khát vọng của con người.

Hải Phòng hội tụ những vẻ đẹp ấy! Đêm nay, bên bờ biển Đồ Sơn, trong không gian khoáng đạt của Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, chúng ta cùng gặp gỡ, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và những khát vọng thanh xuân. Đó cũng chính là tinh thần của Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề “Miền Hương Sắc”.

Hương là chiều sâu văn hóa, là cốt cách, tâm hồn và những giá trị tốt đẹp được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Sắc là vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, sức sống và khát vọng vươn lên. Hương và sắc hòa quyện làm nên vẻ đẹp Việt Nam: đằm thắm, dịu dàng nhưng cũng bản lĩnh, trí tuệ và giàu khát vọng.

Gần bốn thập kỷ qua, từ cuộc thi do Báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hành trình bền bỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Chúng tôi luôn tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng.

Vì vậy, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Chúng tôi mong muốn vẻ đẹp được tôn vinh từ cuộc thi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn lan tỏa trong cuộc sống, qua những hành động nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước.

Thật ý nghĩa khi hành trình ấy được viết tiếp tại Hải Phòng - thành phố giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, mang khí phách của miền cửa biển và sức sống mạnh mẽ của một đô thị năng động, hiện đại, không ngừng vươn ra biển lớn.

Thay mặt Ban tổ chức, trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, đối tác và nhân dân thành phố đã dành sự quan tâm, đồng hành và những điều kiện tốt đẹp cho Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đêm nay, trước mắt chúng ta là 25 gương mặt, 25 câu chuyện và 25 ước mơ tuổi trẻ. Các em đã trải qua một hành trình với nhiều nỗ lực, thử thách, để trưởng thành và tự tin tỏa sáng.

Đêm nay, vương miện chỉ được trao cho một người, nhưng mỗi em đều có thể trở thành một đóa hoa đẹp trong cuộc sống, bằng chính con đường và những giá trị mà mình lựa chọn.

Với những cô gái được trao các danh hiệu cao quý, đặc biệt là tân Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi muốn nhắn gửi: Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai.

Hãy để trí tuệ, lòng nhân ái và những việc làm tốt đẹp giúp ánh sáng của vương miện lan tỏa lâu bền. Hãy bước ra từ sân khấu này với trái tim biết yêu thương, tinh thần trách nhiệm và khát vọng làm những điều có ích cho cộng đồng, quê hương, đất nước.

Từ miền cửa biển Hải Phòng, chúng tôi mong rằng Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ tiếp tục mở ra những hành trình mới, nơi nhan sắc song hành cùng văn hóa, trí tuệ và lòng nhân ái, nơi những người trẻ không chỉ khát khao tỏa sáng mà còn mong muốn cống hiến.

Bởi vẻ đẹp đáng quý nhất không phải là vẻ đẹp khiến nhiều người ngước nhìn, mà là vẻ đẹp khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.

07/11/2026 20:07

report Tiết mục mở màn "hâm nóng" sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 mở màn bằng tiết mục đồng diễn của top 25, cùng top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024: Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và Vân Nhi.

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 biểu diễn bùng nổ trên nền nhạc Epic/EDM, với phần dàn dựng kết hợp giữa vũ đạo và những bước catwalk uyển chuyển. Đây là kết quả sau hàng tuần tập luyện vất vả của top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sau đó, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Châu Anh và Vân Nhi bước ra, hoàn thiện đội hình đồng diễn, khiến hàng nghìn khán giả ở Quảng trường Danh Vọng hò reo phấn khích.

07/11/2026 20:02

report Khán giả trầm trồ trước sân khấu hoành tráng

Người nhà của thí sinh Phạm Vân Hà gửi lời động viên tới cô gái 18 tuổi. Lúc này, gần 10.000 khán giả đã ổn định chỗ ngồi bên trong khu vực tổ chức chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Tất cả đã sẵn sàng cho đêm chung kết bùng nổ, ý nghĩa để dẫn lối đến khoảnh khắc tìm ra tân Hoa hậu Việt Nam.

Điểm nhấn giữa biển người tại Quảng trường Danh Vọng là sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được đầu tư quy mô lớn, với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Khán giả trầm trồ trước sân khấu được thiết kế theo ý tưởng “Dệt miền thanh xuân”, lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Những đường cong mềm mại cùng các lớp kiến trúc đan xen gợi hình ảnh dải lụa trải rộng trong không gian.

Các hạng vé đã được lấp kín.

Bạn bè, người thân của thí sinh Nguyễn Thị Thúy Linh tới cổ vũ.

Công tác soát vé diễn ra khẩn trương.

07/11/2026 19:50

report Sức nóng của đêm chung kết không chỉ đến từ cuộc đua giành vương miện

Trước giờ khai màn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Quảng trường Danh Vọng tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng phủ kín khán giả. Hàng nghìn người có mặt từ sớm, tạo nên khung cảnh đông đúc, náo nhiệt.

Từ khu vực gần sân khấu đến các khán đài phía xa, những hàng ghế dần được lấp đầy, tạo thành biển người trải rộng dưới hệ thống ánh sáng rực rỡ.

Gia đình, bạn bè của thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên căng băng rôn cỡ lớn.

Hàng nghìn ánh mắt dõi theo 25 thí sinh.

Nhiều khán giả tranh thủ chụp ảnh, ghi lại không khí trước giờ diễn, trong khi các nhóm cổ động viên và người thân thí sinh háo hức chờ đợi, sẵn sàng tiếp sức cho những người đẹp mình yêu mến. Sức nóng của đêm chung kết không chỉ đến từ cuộc đua giành vương miện mà còn thể hiện qua sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả dành cho 25 cô gái.

07/11/2026 19:41

report Không khí cuồng nhiệt bên trong sân khấu chung kết

Nhiều người bạn của thí sinh Nguyễn Yến Trang có mặt ở Quảng trường Danh Vọng.

Không chỉ háo hức chờ đợi những màn trình diễn, người thân các thí sinh còn mang theo niềm tự hào, xen lẫn hồi hộp khi chứng kiến con em mình bước lên sân khấu lớn. Với họ, dù kết quả chung cuộc ra sao, hành trình trưởng thành và những nỗ lực của các cô gái trong suốt cuộc thi đã là điều đáng trân trọng.

Khu vực khán đài tại Quảng trường Danh Vọng được bố trí theo sơ đồ chỗ ngồi với nhiều hạng vé, giúp khán giả lựa chọn vị trí theo dõi phù hợp. Các khu vực được phân chia rõ ràng, hướng về sân khấu chính để phục vụ việc thưởng thức những phần thi và tiết mục nghệ thuật trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sân khấu dần được lấp kín trước giờ diễn ra đêm Chung kết.

Vé tham dự chương trình được phân phối chính thức qua nền tảng LaSoong. Trước giờ khai màn, khán giả lần lượt di chuyển đến khu vực chỗ ngồi theo hạng vé, trong đó có đông đảo người thân, bạn bè của 25 thí sinh đến cổ vũ. Các hàng ghế dần được lấp đầy, tạo nên bầu không khí sôi động tại Quảng trường Danh Vọng trước thời khắc tìm ra chủ nhân vương miện.

07/11/2026 19:36

report Quảng trường Danh Vọng chật kín khán giả

Trước giờ diễn ra chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Quảng trường Danh Vọng tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng chật kín khán giả. Hàng nghìn người đổ về khu vực tổ chức, lấp đầy các hàng ghế trên khán đài, tạo nên bầu không khí náo nhiệt.

Sự háo hức hiện rõ khi khán giả liên tục hướng mắt về sân khấu, chờ đợi những màn trình diễn và khoảnh khắc công bố chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Người nhà chuẩn bị sẵn hoa để tặng các thí sinh.

Biển người đổ về Quảng trường Danh Vọng.

Trong số hàng nghìn khán giả có mặt tại Quảng trường Danh Vọng, nhiều người là bố mẹ, anh chị em và người thân của 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Sự hiện diện của gia đình tiếp thêm động lực tinh thần cho các cô gái trước đêm thi quyết định.

07/11/2026 19:13

report Không khí rộn ràng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng

Khoảng 18h30, những khán giả đầu tiên đổ về khu vực sân khấu, dần lấp đầy 7.000 chỗ ngồi.

Không khí rộn ràng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Công tác soát vé diễn ra nghiêm ngặt, đảm bảo quyền lợi cho khán giả.

Người nhà của thí sinh Nguyễn Thị Thúy Linh đến cổ vũ từ sớm.

Công tác soát vé diễn ra khá nhanh chóng.

Đại gia đình thí sinh Bùi Mai Linh gửi gắm những lời cổ vũ tới đại diện TP Hải Phòng trong đêm Chung kết.

07/11/2026 19:06

report Khán giả đổ về Quảng trường Danh Vọng

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông. Chỉ còn ít phút trước giờ bắt đầu đêm Chung kết lực lượng chức năng tích cực điều tiết giao thông. Khán giả đổ về ngày càng đông, phần lớn là người nhà thí sinh, khán giả tử TP Hải Phòng và khách du lịch.

Chỉ còn ít phút trước giờ bắt đầu đêm Chung kết lực lượng chức năng tích cực điều tiết giao thông. Khán giả đổ về ngày càng đông, phần lớn là người nhà thí sinh, khán giả tử TP Hải Phòng và khách du lịch.