Công bố hành trình Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm, mở cách khám phá Việt Nam linh hoạt

Chương trình du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm được triển khai với mục tiêu hình thành một hành trình kết nối nhiều điểm đến, di sản, không gian văn hóa trên chiều dài đất nước. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm là sản phẩm của NewStar Tour sau quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế, được triển khai với mục tiêu hình thành một hành trình kết nối nhiều điểm đến, di sản, không gian văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa trên chiều dài đất nước.

Ông Lương Duy Ngân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị NewStar Group, CEO NewStar Tour cho biết ý tưởng về sản phẩm đã được ông ấp ủ từ năm 2022, khi ngành du lịch bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19. Thời điểm đó, mức độ phục hồi giữa các điểm đến không đồng đều, một số nơi sôi động trở lại khá nhanh, trong khi một số thị trường vẫn chưa trở về trạng thái như trước dịch.

"Từ thực tế ấy, tôi nghĩ đến việc xây dựng một hành trình có khả năng kết nối nhiều vùng miền nhưng đồng thời phải giải quyết được vấn đề thực tế: không phải ai cũng có 39 ngày để đi du lịch. Vì vậy, ngay từ khi hình thành ý tưởng, chúng tôi không coi 39 ngày 38 đêm là một tour mà tất cả du khách bắt buộc phải đi từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng. Đó phải là một hành trình phải mở. Một người có 1 ngày có thể đi 1 ngày, có 3 ngày đi 3 ngày, có 9 ngày đi 9 ngày... Khách thích chặng nào có thể lựa chọn chặng đó”, ông Lương Duy Ngân chia sẻ.

Ông Lương Duy Ngân ấp ủ ý tưởng xây dựng chương trình du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm từ năm 2022. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đó là lý do chương trình du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm được định hướng tổ chức hoàn toàn khác so với các tour xuyên Việt truyền thống. Thay vì xây dựng hành trình cho đoàn khách cố định đi từ điểm đầu tới điểm cuối, từ hành trình tổng thể 39 ngày 38 đêm, doanh nghiệp đã thiết kế khoảng 60 tour thành phần, tạo điều kiện để khách lựa chọn một hoặc nhiều chặng theo quỹ thời gian và nhu cầu cá nhân.

Theo phương án NewStar Tour xây dựng, hệ thống dự kiến có 31 điểm dừng, đón khách cố định và 31 xe 45 chỗ vận hành theo vòng tròn. Từ Hà Nội, hành trình đưa du khách qua nhiều địa phương và vùng du lịch từ bắc vào nam, sau đó trở lại Hà Nội. Cách tổ chức này cho phép khách không nhất thiết phải trở về Hà Nội hoặc một điểm tập trung duy nhất để bắt đầu tour. Người ở địa phương nằm trên tuyến có thể tham gia hành trình tại điểm đón phù hợp; khách cũng có thể kết thúc một chặng, lưu lại điểm đến lâu hơn rồi tiếp tục bằng chuyến sau.

Theo ông Lương Duy Ngân, đây là một trong những bài toán quan trọng nhất khi thiết kế sản phẩm bởi trong hoạt động lữ hành, chi phí vận chuyển chiếm tỷ trọng đáng kể. Thách thức không nằm ở việc tổ chức một đoàn khách đi liên tục trong 39 ngày mà là ở khả năng điều hành đồng thời nhiều tour thành phần, sao cho phương tiện phải đến đúng giờ, đón đúng giờ, đi đúng tuyến; đồng thời khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và các dịch vụ phải được kết nối chính xác để bảo đảm chất lượng dịch vụ cho khách ở từng chặng.

Hành trình cho phép du khách lựa chọn thời gian, chặng đi và tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp thay vì bắt buộc tham gia toàn bộ chương trình.

Với phương thức vận hành này, NewStar Tour cho biết không đặt điều kiện phải đủ số lượng khách nhất định mới tổ chức khởi hành. Khách được tổ chức theo các chặng khác nhau trong một hệ thống liên hoàn, lượng khách có thể tăng hoặc giảm tại từng điểm đón, trả nhưng lịch trình và dịch vụ của chương trình vẫn được duy trì.

Đáng chú ý, thay vì coi quãng đường giữa hai điểm đến đơn thuần là thời gian di chuyển, doanh nghiệp muốn biến chính hành trình trên đường thành một phần của trải nghiệm. Khách vừa di chuyển, vừa có thể khám phá những điểm trên hành trình. Nếu thích một địa phương, khách có thể dừng lại trải nghiệm rồi tiếp tục chuyến đi sau đó. Theo ông Ngân, mục tiêu của hành trình không phải đưa khách đi qua thật nhiều tỉnh, thành để “đếm điểm đến”, mà tạo cơ hội tiếp xúc sâu hơn với cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và đời sống cộng đồng.

Chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm thay vì chỉ nối các điểm tham quan nổi tiếng. Chẳng hạn, ở những ngày cuối của hành trình, du khách từ thành phố Vinh có thể tham quan Quảng trường Hồ Chí Minh, viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, thăm Hoàng Trù, Làng Sen trước khi tới Ninh Bình tham quan Cố đô Hoa Lư, Đền Vua Đinh-Vua Lê, Động Am Tiên. Ngày thứ 39 tiếp tục với Hang Múa, Tràng An và Khu du lịch Tam Chúc trước khi trở lại Hà Nội lúc 19 giờ, kết thúc hành trình.

Hay ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, chương trình có các trải nghiệm tại Nha Trang, Dốc Lết, Vũng Rô, Mũi Điện, Tuy Hòa cùng nhiều điểm đến khác. Tại một số nơi, chương trình còn thiết kế những hoạt động trải nghiệm bổ sung để du khách có thể lựa chọn theo nhu cầu.

Điểm xuất phát của hành trình tổng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thêm một điểm khác biệt của sản phẩm là du khách có thể lựa chọn tiêu chuẩn lưu trú 3 sao, 4 sao, 5 sao theo nhu cầu tại từng chặng thay vì phải duy trì một hạng khách sạn trong toàn bộ hành trình.

Theo kế hoạch, sau lễ công bố ngày 10/10, NewStar Tour sẽ tổ chức sự kiện mở bán đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 13/10, tiếp đó là khoảng 15 sự kiện tại các địa phương trên toàn quốc.

Ông Lương Duy Ngân cho biết, hành trình hiện tại vẫn chưa bao phủ nhiều không gian du lịch như Đông Bắc, Tây Bắc hay hệ thống biển đảo. Vì thế, sau hành trình 39 ngày 38 đêm, NewStar Tour dự kiến tiếp tục nghiên cứu kết nối các tuyến phía bắc và những khu vực chưa nằm trong chương trình hiện tại. Doanh nghiệp cũng định hướng phát triển sản phẩm “Cảm xúc Hà Nội”, qua đó đưa Hà Nội trở thành một trong những điểm kết nối giữa các tuyến du lịch phía bắc với hành trình Xuyên Việt.

Theo ông Ngân, nếu tiếp tục kết nối đầy đủ các tuyến phía bắc, tổng hành trình khám phá Việt Nam có thể kéo dài khoảng 70 ngày.

"Tuy nhiên, đây không phải câu chuyện về việc tạo ra một tour thật dài. Điều chúng tôi muốn làm là tạo ra một cách đi xuyên Việt linh hoạt hơn, để mỗi du khách có thể khám phá đất nước theo thời gian, nhu cầu và cảm xúc của chính mình”, ông Lương Duy Ngân nhấn mạnh.

Tour Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm dự kiến khởi hành từ ngày 16/11/2026 bằng ô-tô. Điểm xuất phát của hành trình tổng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội; chương trình kết thúc tại Hà Nội sau hành trình qua nhiều vùng, điểm đến trên cả nước.