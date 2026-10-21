Công bố giờ thi đấu Asian Cup 2027: Đội tuyển Việt Nam đá vào khung giờ đẹp

Theo lịch thi đấu chính thức vừa được công bố, phần lớn các trận cầu sẽ diễn ra vào các khung giờ buổi tối gồm 17h30, 20h30, 23h30 và chỉ có vỏn vẹn 3 màn chạm trán được xếp đá vào lúc nửa đêm (00h00 theo giờ Việt Nam), bao gồm trận mở màn giữa chủ nhà Saudi Arabia với Palestine vào ngày 8/1/2027, một trận bán kết cùng trận chung kết.

Tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục, 24 đội tuyển xuất sắc nhất được chia đều vào 6 bảng đấu tranh tài. 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 4 đại diện xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ sở hữu tấm vé bước tiếp vào vòng knock-out 16 đội. Đáng chú ý, toàn bộ lịch trình vòng bảng của đội tuyển Việt Nam đều rơi vào khung giờ rất đẹp đối với khán giả quê nhà, giúp người hâm mộ không phải thức khuya để đồng hành cùng các chiến binh Sao Vàng.

Ngoài việc tránh khung 00h00, đội tuyển Việt Nam cũng không phải ra sân vào khung 23h30. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục bằng trận ra quân gặp tuyển UAE vào lúc 20h30 ngày 11/1/2027 tại thủ đô Riyadh. 4 ngày sau đó, lúc 17h30 ngày 15/1/2027, toàn đội sẽ bước vào cuộc so tài đỉnh cao được cả châu lục ngóng đợi khi đối đầu trực diện với ứng cử viên vô địch Hàn Quốc. Đội khép lại vòng đấu bảng bằng cuộc chạm trán mang tính quyết định với Yemen vào lúc 20h30 ngày 20/1/2027 tại thành phố Jeddah.

Lịch thi đấu bảng E Asian Cup 2027 (ASEANFOOTBALL)

Không chỉ là khung thời gian lý tưởng của người hâm mộ Việt Nam, đội tuyển cũng gặp thuận lợi khi thi đấu ở khung giờ sớm. Tháng 1 là thời điểm giữa mùa đông và là tháng lạnh nhất trong năm tại Saudi Arabia, và nếu Việt Nam ra sân lúc 17h30 (tức 13h30 theo giờ địa phương) thì nhiệt độ khá dễ chịu, từ 18 đến 22 độ C. Càng về chiều và tối, nhiệt độ sẽ xuống sâu. Ở trận cuối, tuyển Việt Nam thi đấu thành phố ven biển Jeddah, nơi này được cho là ấm áp hơn với thời tiết được cho là khá giống với Việt Nam.

Bước sang giai đoạn knock-out căng thẳng từ vòng 16 đội đến tứ kết, ban tổ chức sẽ áp dụng hai khung giờ thi đấu cố định là 19h30 và 23h30. Hai trận bán kết sẽ lần lượt diễn ra lúc 22h00 ngày 1/2 và 00h00 ngày 3/2, trước khi giải đấu hạ màn bằng trận chung kết tranh cúp vô địch vào lúc 00h00 ngày 6/2/2027.

Với lịch trình tối ưu và những màn chạm trán kịch tính ngay từ vòng bảng, Asian Cup 2027 chắc chắn sẽ tạo nên một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn cho khán giả nước nhà.