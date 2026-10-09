Công bố Giải thưởng Văn hóa Sáng tạo - Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026

Giải thưởng Văn hóa Sáng tạo - Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu (Rồng Xanh Fellowship), Vietnam Brand Purpose và Stamford Global Leadership Center tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Hoàng Lan, thành viên Ban Tổ chức cho biết: Giải thưởng bao quát toàn bộ hành trình - từ bảo tồn di sản, phát triển trải nghiệm điểm đến, sáng tạo sản phẩm và nội dung văn hóa đến ứng dụng công nghệ, giáo dục thế hệ trẻ và những đóng góp có sức ảnh hưởng rộng - các hạng mục này đã kết nối trọn vẹn những mắt xích, đưa nguồn lực văn hóa trở thành sản phẩm và giá trị cụ thể trong đời sống.

Bà Trần Tuệ Tri, Tổng giám đốc Stamford Global Leadership Center, Cố vấn cấp cao của Vietnam Brand Purpose, Thành viên Ban Tổ chức chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi chung - nơi hội tụ cả công nghệ lẫn văn hóa và quản trị doanh nghiệp, giúp các đơn vị giao lưu, học hỏi lẫn nhau từ kiến thức, kinh nghiệm cho đến việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư. Việc triển khai các dự án thuộc lĩnh vực này đòi hỏi sự hỗ trợ rất lớn về tài chính. Vì vậy, mục tiêu ban đầu của chúng tôi khi xây dựng giải thưởng là tạo tiền đề để các doanh nghiệp tìm thấy nhau, từ đó kết nối, hỗ trợ lẫn nhau về cả nguồn lực lẫn nguồn vốn. Qua đó, chúng ta có thể đưa ngành công nghiệp văn hóa và công nghệ của Việt Nam phát triển với quy mô lớn hơn, tự tin vươn tầm thế giới."

Bà Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Điều hành Mạng lưới Rồng Xanh Fellowship, Thành viên Ban Tổ chức thông tin về Giải thưởng. Ảnh: BTC

Thông tin về Giải thưởng, Giám đốc Điều hành Mạng lưới Rồng Xanh Fellowship, Thành viên Ban Tổ chức Nguyễn Thanh Giang nhấn mạnh, Giải thưởng được tổ chức nhằm tìm kiếm, tôn vinh và kết nối các sáng kiến, sản phẩm, IP văn hóa đang làm mới di sản bằng tư duy đương đại và công nghệ; bao phủ đa dạng lĩnh vực: từ nghệ thuật, âm nhạc, thiết kế, du lịch, giáo dục STEAM đến các mô hình ứng dụng công nghệ để số hóa văn hóa.

"Đó là một giải thưởng văn hóa sáng tạo, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các sản phẩm sở hữu trí tuệ (IP) và các thương hiệu văn hóa. Đây là lần đầu tiên chúng tôi kết hợp khối văn hóa với khối công nghệ, nhằm tạo ra những sản phẩm có hàm lượng sáng tạo cao. Một sản phẩm văn hóa được ứng dụng hàm lượng công nghệ cao sẽ mang đến những trải nghiệm đương đại, đạt tầm cỡ thế giới, đồng thời đảm bảo tính hiện đại và giá trị thẩm mỹ vượt trội cho công chúng thưởng thức", theo bà Nguyễn Thanh Giang.

Theo bà Nguyễn Thanh Giang, đối tượng tham gia là các địa phương; doanh nghiệp; đơn vị quản lý điểm đến; nghệ sĩ, nhà sáng tạo và chủ sở hữu dự án; đơn vị công nghệ; tổ chức giáo dục - đào tạo; các tổ chức và cộng đồng có sáng kiến phù hợp với tiêu chí của Giải thưởng. Ảnh: BTC

Cũng theo bà Nguyễn Thanh Giang nói, "mục tiêu dài hạn của Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những dự án để trao giải. Thông qua Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 và sự kết nối của Mạng lưới Rồng Xanh Fellowship, chương trình hướng tới từng bước hình thành một Nền tảng Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, nơi các dự án, IP, nhà sáng tạo, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư, công nghệ, địa phương và thị trường có thể được kết nối"

Đối tượng tham gia là các địa phương; doanh nghiệp; đơn vị quản lý điểm đến; nghệ sĩ, nhà sáng tạo và chủ sở hữu dự án; đơn vị công nghệ; tổ chức giáo dục - đào tạo; các tổ chức và cộng đồng có sáng kiến phù hợp với tiêu chí của Giải thưởng. Tiêu chí đánh giá của Giải thưởng tập trung vào 4 trụ cột: Sáng tạo - Công nghệ - Trải nghiệm - Tạo tác động; mở rộng cho mọi quy mô, từ các dự án lớn đã khẳng định thương hiệu đến những sáng kiến mới bắt đầu, giàu tiềm năng.

BTC công bố thành viên Hội đồng giám khảo gồm các lãnh đạo, chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế. Ảnh: BTC

Quy trình chấm giải gồm 2 vòng (Sơ khảo và Chung khảo) với sự tham gia của Hội đồng Cố vấn và Giám khảo quy tụ các lãnh đạo, chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế, bảo đảm tính độc lập, chuyên môn và minh bạch.

Không dừng lại ở việc trao giải, chương trình hướng tới xây dựng nền tảng kết nối bền vững giữa các nhà sáng tạo với doanh nghiệp, công nghệ và thị trường, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm Việt Nam.

Theo BTC, thông qua Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 và sự kết nối của Mạng lưới Rồng Xanh Fellowship, chương trình hướng tới từng bước hình thành một Nền tảng Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, nơi các dự án, IP, nhà sáng tạo, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư, công nghệ, địa phương và thị trường có thể được kết nối. Ảnh: BTC

Văn hóa có thể trở thành tài sản. Tài sản có thể tạo ra giá trị kinh tế. Và những giá trị được thế giới lựa chọn có thể góp phần tạo nên Sức mạnh mềm Việt Nam. Đó là khát vọng mà Giải thưởng Văn hóa Sáng tạo - Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 hướng tới. Giải thưởng Văn hóa Sáng tạo - Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 nhận hồ sơ tham gia từ ngày 8/10 đến hết ngày 8/11. Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027./.