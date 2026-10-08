Công bố Giải thưởng Văn hóa Sáng tạo - Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026

Giải thưởng Văn hóa Sáng tạo - Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 chính thức được công bố với thông điệp “Sáng tạo trải nghiệm Việt - Sống nhịp thế giới” nhận hồ sơ từ nay đến hết 8/11/2026.

Giải thưởng Văn hóa Sáng tạo - Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu (Rồng Xanh Fellowship), Vietnam Brand Purpose và Stamford Global Leadership Center tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Hoàng Lan, thành viên Ban Tổ chức cho biết: Giải thưởng bao quát toàn bộ hành trình - từ bảo tồn di sản, phát triển trải nghiệm điểm đến, sáng tạo sản phẩm và nội dung văn hóa đến ứng dụng công nghệ, giáo dục thế hệ trẻ và những đóng góp có sức ảnh hưởng rộng - các hạng mục này đã kết nối trọn vẹn những mắt xích, đưa nguồn lực văn hóa trở thành sản phẩm và giá trị cụ thể trong đời sống. Thông tin về Giải thưởng, Giám đốc Điều hành

Thông tin về Giải thưởng, Giám đốc Điều hành Mạng lưới Rồng Xanh Fellowship, Thành viên Ban Tổ chức Nguyễn Thanh Giang cho biết: Giải thưởng được tổ chức nhằm tìm kiếm, tôn vinh và kết nối các sáng kiến, sản phẩm, IP văn hóa đang làm mới di sản bằng tư duy đương đại và công nghệ; bao phủ đa dạng lĩnh vực: từ nghệ thuật, âm nhạc, thiết kế, du lịch, giáo dục STEAM đến các mô hình ứng dụng công nghệ để số hóa văn hóa.

"Mục tiêu dài hạn của Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những dự án để trao giải. Thông qua Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 và sự kết nối của Mạng lưới Rồng Xanh Fellowship, chương trình hướng tới từng bước hình thành một Nền tảng Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, nơi các dự án, IP, nhà sáng tạo, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư, công nghệ, địa phương và thị trường có thể được kết nối" – bà Nguyễn Thanh Giang nói.

Đối tượng tham gia là các địa phương; doanh nghiệp; đơn vị quản lý điểm đến; nghệ sĩ, nhà sáng tạo và chủ sở hữu dự án; đơn vị công nghệ; tổ chức giáo dục – đào tạo; các tổ chức và cộng đồng có sáng kiến phù hợp với tiêu chí của Giải thưởng. Tiêu chí đánh giá của Giải thưởng tập trung vào 4 trụ cột: Sáng tạo – Công nghệ – Trải nghiệm – Tạo tác động; mở rộng cho mọi quy mô, từ các dự án lớn đã khẳng định thương hiệu đến những sáng kiến mới bắt đầu, giàu tiềm năng.

Không dừng lại ở việc trao giải, chương trình hướng tới xây dựng nền tảng kết nối bền vững giữa các nhà sáng tạo với doanh nghiệp, công nghệ và thị trường, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm Việt Nam.

Văn hóa có thể trở thành tài sản. Tài sản có thể tạo ra giá trị kinh tế. Và những giá trị được thế giới lựa chọn có thể góp phần tạo nên Sức mạnh mềm Việt Nam. Đó là khát vọng mà Giải thưởng Văn hóa Sáng tạo - Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 hướng tới. Giải thưởng Văn hóa Sáng tạo - Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 nhận hồ sơ tham gia từ ngày 8/10 đến hết ngày 8/11. Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027.