Quang cảnh buổi họp báo công bố giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Tiếp nối dấu ấn mùa giải đầu tiên, Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 trở lại với định vị mới, mang thông điệp “Đánh thức di sản-Lan tỏa tinh hoa-Kết nối điểm đến”; hướng đến kết nối các giá trị di sản với sáng tạo đương đại, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa; qua đó phát huy nguồn lực văn hóa, chuyển hóa các giá trị tinh thần thành sức mạnh mềm quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tinh Hoa Việt là giải thưởng văn hóa-nghệ thuật quy mô quốc gia do Báo Văn Hóa, cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng ZOA Creative-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Sáng tạo ZOA tổ chức, với sự đồng hành của Tạp chí Vietnam Travel, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, hướng đến việc xây dựng một hệ thống giải thưởng mang tính chiến lược trong việc ghi nhận và lan tỏa các giá trị văn hóa-nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Ban tổ chức tặng hoa cho Hội đồng giám khảo. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Năm 2025, Giải thưởng Tinh Hoa Việt đã ghi nhận và tôn vinh 15 cá nhân, tập thể có những đóng góp nổi bật cho lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật Việt Nam. Từ những dấu ấn đó, Tinh Hoa Việt 2026 mở rộng định hướng hoạt động, tập trung vào các câu chuyện văn hóa, nghệ thuật mang hơi thở đương đại; kết nối giá trị di sản với sáng tạo, đồng hành cùng sự phát triển của nền văn hóa, nghệ thuật và du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giải thưởng được định hướng gắn với việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, với trọng tâm là bảo tồn, phát huy giá trị di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và tăng cường kết nối giữa sáng tạo nghệ thuật với phát triển du lịch văn hóa.

Năm nay, Giải thưởng Tinh Hoa Việt tiếp tục hành trình tôn vinh những cá nhân, tổ chức, thương hiệu, tác phẩm và sáng kiến có đóng góp nổi bật cho văn hóa, nghệ thuật, di sản và du lịch; đưa tinh hoa Việt Nam đến gần hơn với công chúng, trở thành nguồn cảm hứng cho những trải nghiệm mới và góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Công bố Hội đồng chuyên môn. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Cơ cấu Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 được xây dựng với 18 giải thưởng, chia thành 4 hạng mục chính, bao quát các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật đa lĩnh vực, lan tỏa văn hóa Việt và tôn vinh những đóng góp có giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Mỗi hạng mục mang một định hướng riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu phát hiện, ghi nhận và vinh danh những cá nhân, tập thể, tác phẩm, sản phẩm và sáng kiến tiêu biểu, có đóng góp nổi bật trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy sáng tạo đương đại và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.

Ban tổ chức tặng hoa cho Hội đồng nhà báo. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Cơ cấu giải thưởng không chỉ phản ánh sự đa dạng của đời sống văn hóa-nghệ thuật Việt Nam mà còn thể hiện định hướng kết nối giữa di sản, sáng tạo và du lịch, góp phần khơi mở những nguồn lực mới cho sự phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn hiện nay:

Hạng mục A: Tinh hoa Âm nhạc (7 giải): Giải Bài hát của năm; Giải Album của năm; Giải Nhạc sĩ của năm; Giải Nhà sản xuất âm nhạc của năm; Giải Ca sĩ của năm; Giải MV của năm; Giải Chương trình biểu diễn của năm.

Hạng mục B: Tinh hoa Nghệ thuật đa lĩnh vực (5 giải): Giải Tinh hoa Văn học; Giải Tinh hoa Mỹ thuật; Giải Tinh hoa Sân khấu; Giải Tinh hoa Điện ảnh; Giải Bảo tồn Di sản Văn hóa Nghệ thuật.

Hạng mục C: Tinh hoa Lan tỏa (5 giải): Giải Tác phẩm nghệ thuật lan tỏa; Giải Sản phẩm du lịch văn hóa lan tỏa; Giải Sự kiện văn hóa lan tỏa; Giải Dự án sáng tạo và truyền thông lan tỏa; Giải TOP 5 Nghệ sĩ lan tỏa văn hóa Việt.

Hạng mục D: Giải thưởng Đặc biệt (1 giải): Giải Tinh hoa Cống hiến.

Giao lưu với Hội đồng giám khảo. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Cơ chế đánh giá, bình chọn và xét trao giải được thiết kế theo hướng kết hợp giữa vai trò thẩm định chuyên môn của Hội đồng giám khảo, Hội đồng chuyên môn, góc nhìn phản biện và đánh giá độc lập của Hội đồng nhà báo cùng sự tham gia trực tiếp của công chúng thông qua hệ thống bình chọn trực tuyến chính thức.

Sự kết hợp này nhằm tạo nên quy trình xét chọn đa chiều, hài hòa giữa giá trị chuyên môn, góc nhìn báo chí và mức độ đón nhận của xã hội; đồng thời đề cao tính khách quan, công khai, minh bạch, bảo đảm mỗi kết quả vinh danh phản ánh tương đối toàn diện giá trị nghệ thuật, bản sắc văn hóa và sức lan tỏa của các tác phẩm, cá nhân, tập thể được đề cử.

Được biết, các sản phẩm, tác phẩm, công trình và dự án thuộc các hạng mục có thời gian xét chọn từ ngày 15/11 đến hết ngày 15/12, trừ những trường hợp có quy định riêng. Dự kiến, ngày 9/1/2027, Ban tổ chức công bố đề cử chính thức và Gala tổng kết và trao giải Tinh Hoa Việt 2026 sẽ diễn ra vào tháng 2/2027.