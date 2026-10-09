Công bố giải Nobel Hòa bình năm 2026

Chân dung bà Navanethem “Navi” Pillay. (Nguồn: Nobelprize.org)

Bà Pillay từng giữ vị trí Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc từ năm 2008-2014 và Thẩm phán tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) trong giai đoạn 2003-2008.

Thông cáo báo chí được đăng lên website Nobelprize.org cho biết, thông qua việc trao Giải Nobel Hòa bình năm nay, Ủy ban Nobel Na Uy muốn nhắc nhở cộng đồng quốc tế rằng thượng tôn pháp luật, ở cả cấp quốc gia và quốc tế, là nền tảng của hệ thống mà chúng ta đã xây dựng nhằm bảo đảm hòa bình và giải quyết xung đột bằng các biện pháp phi bạo lực.

Đây là giải Nobel thứ 5 được công bố trong mùa giải Nobel năm nay, sau giải Nobel Y sinh, Vật lý, Hóa học và Văn học.