Sáng 27/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tổ chức họp báo công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Việt Nam chạm trán kỳ phùng địch thủ U23 Thái Lan tại Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku.

Theo thông tin tại cuộc họp báo, giải đấu có sự tham dự của bốn đội tuyển gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan trong trận mở màn lúc 19h ngày 10/11, tiếp đó đối đầu U23 Singapore ngày 12/11 và U23 Qatar ngày 14/11. Cả ba trận đấu của đội chủ nhà đều diễn ra lúc 19h trên sân Pleiku.

Ban tổ chức cho biết, đội vô địch nhận 100.000 USD cùng cúp và huy chương vàng. Đội á quân được thưởng 40.000 USD, đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD. Ngoài ra, giải còn trao các danh hiệu cá nhân nhằm ghi nhận những cầu thủ có màn trình diễn xuất sắc.

Phát biểu tại họp báo, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết, việc tổ chức giải đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho bóng đá Việt Nam. HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện đang rà soát nhân sự, lựa chọn những cầu thủ phù hợp cho cả U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia.

Trong khi U23 Việt Nam tham dự Gia Lai VTV Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu tại Ninh Bình, hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2027. Những cầu thủ trẻ thể hiện tốt có thể được xem xét bổ sung lên đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, giải đấu còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026, đồng thời tạo cơ hội để người hâm mộ địa phương trực tiếp theo dõi những trận đấu quốc tế hấp dẫn.