Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng lần thứ 34 năm 2026.

Theo đó, giải đấu diễn ra từ ngày 5 đến 8/11 tại Nhà thi đấu câu lạc bộ Hồ Xuân Hương, Thành phố Hồ Chí Minh. Giải quy tụ 121 vận động viên đến từ 19 đội nam và 11 đội nữ. Trong đó, vận động viên quốc tế bao gồm 12 đội nam và 6 đội nữ. Đặc biệt, dù đã 7 năm vắng bóng, Giải Cây vợt vàng năm nay vẫn thu hút nhiều câu lạc bộ mạnh đến từ những nền bóng bàn hàng đầu thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore cùng với dàn động viên Thụy Điển thi đấu trong màu áo các câu lạc bộ đến từ Lào.

Quang cảnh buổi lễ công bố Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng lần thứ 34 năm 2026.

Về lực lượng trong nước gồm có 7 đội nam và 5 đội nữ từ các đơn vị mạnh là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Hoa Lư Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Quân đội, câu lạc bộ Công an nhân dân T&T, câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Đồng Tháp và câu lạc bộ Lâm Đồng.

Giải bao gồm 4 nội dung là đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ. Theo Ban tổ chức thì hiện nay, tuyển bóng bàn Việt Nam đã chính thức tập trung để chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á. Dù vậy, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cùng Liên đoàn bóng bàn Thành phố đang nỗ lực thuyết phục để các tay vợt mạnh trong nước được trở về với đơn vị chủ quản tham gia giải Cây vợt vàng.

Ban tổ chức giải chụp hình lưu niệm với trọng tài và các nhà tài trợ của mùa giải.

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 416 triệu đồng. Trong đó, vô địch mỗi nội dung đồng đội nhận được 60 triệu đồng và nội dung đơn là 40 triệu đồng.