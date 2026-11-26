Ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, UBCKNN: "ESG cần được nhìn nhận không chỉ là nghĩa vụ tuân thủ mà còn là công cụ cải thiện quản trị, năng lực cạnh tranh và giá trị doanh nghiệp" - Ảnh: chinhphu.vn

ESG trở thành tiêu chí quan trọng trên thị trường vốn

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo "Nâng cao chất lượng công bố thông tin phát triển bền vững cho công ty đại chúng". Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026).

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, UBCKNN, nhận định các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị ngày càng được tích hợp sâu vào hoạt động phân tích và quyết định đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu. Công bố thông tin phát triển bền vững đang chuyển từ tự nguyện sang áp dụng các chuẩn mực thống nhất, với yêu cầu ngày càng cao về tính nhất quán, khả năng so sánh và độ tin cậy.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ nâng chất lượng báo cáo mà còn tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh, quản trị công ty và quản lý rủi ro, hướng tới tạo lập giá trị dài hạn.

Tại Việt Nam, UBCKNN đang thúc đẩy phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán thông qua hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao chất lượng quản trị và công bố thông tin. Đáng chú ý, cơ quan này đã ban hành Bộ Nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam năm 2026 (ngày 3/2/2026) và Sổ tay hướng dẫn công bố thông tin theo Bộ Nguyên tắc (ngày 30/9/2026), hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các thông lệ quản trị tiên tiến.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026, chất lượng công bố ESG càng có ý nghĩa trong nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, củng cố niềm tin và thu hút dòng vốn quốc tế.

UBCKNN định hướng tiếp tục hoàn thiện quy định công bố thông tin phát triển bền vững theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước. ESG cần được nhìn nhận không chỉ là nghĩa vụ tuân thủ mà còn là công cụ cải thiện quản trị, năng lực cạnh tranh và giá trị doanh nghiệp.

Đồng quan điểm, ông Ikeda Hiroyuki, Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam, cho rằng một thị trường vốn minh bạch, đáng tin cậy là nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư tư nhân và nguồn vốn trong, ngoài nước. Nhà đầu tư hiện không chỉ quan tâm đến kết quả tài chính mà còn chú trọng cách doanh nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng chiến lược nhân sự và thiết lập cơ chế quản trị.

Theo ông Ikeda, công bố ESG chất lượng cao góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư, gia tăng giá trị doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. JICA đang hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy xu hướng này thông qua hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ tài chính.

Tiệm cận chuẩn mực quốc tế, triển khai theo lộ trình

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, bà Nakagawa Yoko, chuyên gia JICA, Viện Nghiên cứu Daiwa (Nhật Bản), cho biết trước đây sự tồn tại của nhiều bộ tiêu chuẩn và khuôn khổ báo cáo phát triển bền vững khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực hiện, đồng thời hạn chế khả năng so sánh thông tin giữa các doanh nghiệp. Việc công bố tự nguyện cũng tiềm ẩn nguy cơ doanh nghiệp chỉ lựa chọn những thông tin có lợi để báo cáo.

Sự ra đời của Hội đồng Chuẩn mực bền vững quốc tế (ISSB) và việc ban hành hai chuẩn mực IFRS S1, IFRS S2 vào tháng 6/2023 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuẩn hóa thông tin phát triển bền vững toàn cầu.

Hai chuẩn mực tập trung vào bốn trụ cột: quản trị, chiến lược, quản lý rủi ro, chỉ số và mục tiêu; hướng tới cung cấp thông tin về những rủi ro, cơ hội liên quan đến phát triển bền vững có thể ảnh hưởng đến triển vọng doanh nghiệp.

Tại Nhật Bản, các chuẩn mực công bố ESG được xây dựng tương thích với ISSB, đi kèm lộ trình áp dụng bắt buộc từ nhóm doanh nghiệp có vốn hóa lớn trên thị trường Prime, sau đó mở rộng dần. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị nguồn lực, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và nâng cao năng lực báo cáo.

Theo bà Nakagawa, chuẩn mực thống nhất giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro, cơ hội kinh doanh và cải thiện chất lượng ra quyết định; đồng thời giúp nhà đầu tư tăng khả năng so sánh, đánh giá và đối thoại với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, triển khai ESG cũng đặt ra không ít thách thức. Dữ liệu thường phân tán ở nhiều bộ phận; việc đánh giá tác động tài chính của biến đổi khí hậu, thu thập dữ liệu phát thải trong chuỗi giá trị và bảo đảm độ tin cậy của thông tin đòi hỏi quy trình phối hợp và nguồn lực phù hợp.

Từ kinh nghiệm quốc tế, chuyên gia JICA khuyến nghị doanh nghiệp triển khai theo từng bước, ưu tiên các vấn đề ESG trọng yếu đối với hoạt động kinh doanh, sau đó từng bước mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng dữ liệu.

Chuẩn hóa công bố ESG vì vậy không đơn thuần là thay đổi cách thức báo cáo, mà còn là quá trình nâng cấp quản trị và minh bạch hóa hoạt động doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để thị trường chứng khoán Việt Nam tăng sức hấp dẫn, củng cố niềm tin nhà đầu tư và huy động hiệu quả nguồn lực cho tăng trưởng bền vững.