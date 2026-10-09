Công bố, đưa vào hoạt động ba nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư

Tham dự lễ công bố có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh; cùng đại diện lãnh đạo Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Nhấn nút công bố và đưa vào hoạt động 3 nền tảng số của TP. Huế: Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư

Tạo kênh công khai để tiếp nhận và phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ba nền tảng số trên ứng dụng Hue-S được xây dựng gắn với những nhu cầu thiết thực: Tiếp nhận ý tưởng, giải pháp cho sự phát triển của thành phố; giúp doanh nghiệp phản ánh khó khăn và theo dõi quá trình giải quyết; hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin các dự án ngoài ngân sách. Qua đó, thành phố từng bước nâng cao hiệu quả tương tác trên môi trường số và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chuyên mục "Hiến kế" trên nền tảng Hue-S tạo thêm kênh để người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức và cộng đồng đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp có tính xây dựng để qua đó phát huy trí tuệ, sáng kiến và nguồn lực xã hội phục vụ công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, dự án cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để gửi hiến kế, người sử dụng truy cập chuyên mục "Hiến kế" trên Hue-S, thực hiện định danh, xác thực bằng VNeID theo chức năng tích hợp của hệ thống; lựa chọn lĩnh vực, nhập tiêu đề, nội dung và có thể đính kèm tài liệu, hình ảnh, video hoặc vị trí liên quan. Người gửi được lựa chọn công khai hoặc không công khai nội dung và thông tin cá nhân, đồng thời theo dõi trạng thái xử lý, xem phản hồi trên nền tảng.

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận.

Theo quy chế, trong thời hạn 2 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hiến kế trên hệ thống, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải nghiên cứu, xem xét và cập nhật nội dung phản hồi. Thông tin phản hồi nêu rõ tình hình, kết quả triển khai đối với đề xuất đã hoặc đang thực hiện; nội dung đang nghiên cứu, tham mưu hoặc xem xét khả năng áp dụng đối với đề xuất chưa triển khai.

Đối với nền tảng "Hỗ trợ doanh nghiệp", đây là kênh kết nối số giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, chính sách, cơ chế hỗ trợ, giải đáp các khó khăn, vướng mắc và các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố. Nội dung kiến nghị của doanh nghiệp cần rõ ràng, chính xác, kèm tài liệu liên quan nếu có. Tiến độ và kết quả xử lý được cập nhật để doanh nghiệp theo dõi.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tiếp nhận kiến nghị, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải xác định thẩm quyền. Đối với nội dung đúng thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa 6 ngày làm việc. Trường hợp phức tạp cần thêm thời gian xác minh, việc gia hạn phải nêu rõ nội dung cần kiểm tra và thời gian gia hạn, không vượt quá 7 ngày làm việc tiếp theo. Kết quả sau đó được phê duyệt, biên tập và công khai theo quy trình.

"Bản đồ số dự án thu hút đầu tư" là kênh thông tin chính thức, tập trung, giúp nhà đầu tư tìm hiểu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các thông tin liên quan đến dự án được công khai theo quy định.

Dữ liệu được rà soát, cập nhật theo chức năng của các sở, ngành và địa phương, bao gồm thông tin chung về dự án, quy hoạch xây dựng, đất đai, hiện trạng khu đất và tình hình triển khai. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế.

Từ nền tảng này, thành phố hướng tới tạo điều kiện để nhà đầu tư đăng ký quan tâm, trao đổi thông tin và theo dõi quá trình phối hợp xử lý trên môi trường số, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Ba nền tảng số là bước đi cụ thể của thành phố trong xây dựng chính quyền số, với định hướng: Thông tin dự án được công khai, minh bạch; doanh nghiệp được hỗ trợ, đồng hành; ý kiến, sáng kiến của cộng đồng được tiếp nhận và phát huy.

Trân trọng các ý kiến gắn với hiệu quả phục vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc triển khai ba nền tảng cần tạo chuyển biến thực tế trong công tác quản lý, phối hợp giải quyết thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh mong muốn người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, nhà khoa học đồng hành hiến kế, phản ánh khó khăn và tìm hiểu đầu tư để Huế phát triển bền vững.

Việc đưa vào vận hành nền tảng Hiến kế trên Huế S tạo không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến - không phân biệt thành phần, giới tính, tuổi tác, vị trí địa lý - đều có thể tham gia đóng góp. Nền tảng này sẽ trở thành kho tri thức trên tất cả các lĩnh vực để cơ quan quản lý nhà nước tiếp thu, chuyển hóa thành công cụ và hành động cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, tất cả ý kiến đều phải được tiếp thu. Sau này, nền tảng sẽ được nâng cấp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tổng hợp, phân tích, tích hợp các ý kiến và đề xuất giải pháp cho thành phố. Thành phố không đánh giá thấp bất kỳ ý kiến nào, tất cả đều được trân trọng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng chỉ ra những tồn tại trong việc có những kiến nghị của doanh nghiệp bị rơi vào quên lãng do không ai giám sát, có những việc cần làm rất nhanh nhưng vẫn chậm. Vì thế, để Nhà nước chuyển từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ cần có ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp trực tuyến.

Thông qua nền tảng "Hỗ trợ doanh nghiệp" được xây dựng, doanh nghiệp có thể phản ánh vướng mắc mọi lúc, mọi nơi. Cơ quan nhà nước phải tiếp nhận và xử lý. Quy trình giải quyết phải được giám sát rõ ràng: Đơn vị nào thụ lý, ai chịu trách nhiệm, bao giờ xong, để kiểm soát và đánh giá xếp loại cán bộ. Có như vậy mới minh bạch, thể hiện sự cầu thị và tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Từ các nền tảng số như "Dành cho doanh nghiệp", "Kết nối 3 nhà"..., TP. Huế tiếp tục kết nối, nâng cấp các nền tảng có tính năng phục vụ, quản lý hiệu quả hơn.

Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh, nền tảng "Bản đồ số thu hút đầu tư" được ra đời cũng nhằm mục đích giúp thành phố chuyển từ việc để nhà đầu tư "đi tìm cơ hội" sang chủ động cung cấp thông tin cho họ. Qua đây, nhà đầu tư có thể đăng ký trực tuyến. Hồ sơ được chuyển đến các cơ quan chức năng xử lý minh bạch trên môi trường số. Thành phố cũng đã ban hành quy định bắt buộc các sở, ngành, địa phương phải thường xuyên cập nhật biến động thông tin như về quy hoạch, nhân khẩu, hạ tầng... lên Bản đồ số. Chỉ cần mở ứng dụng là nhà đầu tư biết rõ các thông tin gọi đầu tư: Vị trí, quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng... để quyết định lựa chọn đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh mong muốn người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học cùng đồng hành, chia sẻ, tích cực sử dụng các nền tảng, gửi hiến kế, phản ánh khó khăn và tìm hiểu cơ hội đầu tư; đóng góp ý kiến để thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ. Khi hiến kế được lắng nghe, kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết và thông tin đầu tư được cung cấp minh bạch, các nền tảng sẽ đóng góp thiết thực cho sự phát triển của TP. Huế.