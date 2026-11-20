Thông tin trên được Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch Việt Nam khẳng định tại lễ công bố dự án phim “Tuyên ngôn Độc lập” vào chiều tối 19/11 tại Hà Nội. Bộ phim do Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam sản xuất, NSƯT Phi Tiến Sơn đảm nhiệm vai trò biên kịch và đạo diễn.

Ban tổ chức cho biết, dự án phim “Tuyên ngôn Độc lập” được phát triển với mong muốn đưa mùa Thu lịch sử năm 1945 đến gần hơn với khán giả hôm nay. Lấy bối cảnh từ những ngày cuối tháng Tám đến Lễ Độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, bộ phim tái hiện hành trình giành quyền độc lập, tự quyết của dân tộc Việt Nam trong thời điểm đất nước đứng trước những thử thách cấp bách. Câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, chú trọng chiều sâu nhân vật và cảm xúc con người.

Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lê Thanh Lịch thông tin về dự án phim "Tuyên ngôn Độc lập".

Bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phim tái hiện những nhân vật lịch sử như các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Tố,… Bộ phim đồng thời phản ánh vai trò và sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, trong đó có tuyến nhân vật gia đình doanh nhân yêu nước tại Hà Nội, được xây dựng từ cảm hứng về gia đình ông Trịnh Văn Bô – bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Tham gia bộ phim có các diễn viên Trần Việt Bắc, Steven Nguyễn, Lê Lưu Ly, Nguyễn Văn Hiếu, vợ chồng diễn viên Việt Hoa – Trọng Trí và nhiều nghệ sĩ khác, đảm nhiệm hàng trăm vai diễn.

Phần lớn bối cảnh phim dự kiến được dàn dựng và thực hiện tại Trường quay của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ở xã Đông Anh, TP Hà Nội.

Đạo diễn, NSƯT Phi Tiến Sơn chia sẻ về dự án phim tại buổi lễ.

Ông Lê Thanh Lịch, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Giám đốc sản xuất dự án phim, cho biết ý tưởng thực hiện “Tuyên ngôn Độc lập” đã được ấp ủ trong nhiều năm. Trung tâm mong muốn tái hiện, lan tỏa giá trị lịch sử của sự kiện ngày 2/9/1945 bằng một tác phẩm có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Theo ông Lê Thanh Lịch, việc tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đòi hỏi trách nhiệm cao, sự thận trọng và nghiêm túc ở từng khâu. Vì vậy, Trung tâm coi trọng việc nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia lịch sử và điện ảnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với biên kịch, đạo diễn và ê-kíp sáng tạo nhằm bảo đảm tính chân thực lịch sử và chất lượng nghệ thuật của tác phẩm.

Chia sẻ về quá trình xây dựng kịch bản, NSƯT Phi Tiến Sơn cho biết điều ông quan tâm không chỉ là tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập mà còn là kể câu chuyện về những con người, sự kiện và hoàn cảnh đã góp phần làm nên thời khắc lịch sử ấy.

Nhà sản xuất, ê kíp làm phim trao đổi với báo chí tại buổi lễ.

Theo đạo diễn, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phim được thể hiện không chỉ ở tầm vóc một vị lãnh tụ mà còn qua phong thái giản dị, nhân cách cao đẹp và sự gần gũi với những người xung quanh. Bên cạnh đó là các nhân vật lịch sử và những con người bình dị đã đóng góp cho sự nghiệp giành độc lập của dân tộc.

Về phương thức thể hiện, NSƯT Phi Tiến Sơn lựa chọn kết hợp sự kiện, nhân vật có thật với yếu tố hư cấu nghệ thuật để tạo nên câu chuyện điện ảnh sinh động, có chiều sâu. Tuy nhiên, theo ông, mọi sáng tạo phải dựa trên nền tảng tôn trọng sự thật lịch sử, không làm sai lệch bản chất sự kiện và hình tượng nhân vật lịch sử. Đây là nguyên tắc xuyên suốt quá trình xây dựng và thực hiện bộ phim.

Đạo diễn cũng nhấn mạnh việc nghiên cứu, nỗ lực tái hiện không gian, bối cảnh, phục trang và không khí Hà Nội năm 1945 với mong muốn khán giả, nhất là thế hệ trẻ, không chỉ hiểu thêm về những ngày lịch sử hào hùng mà còn cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Dự kiến, phim đến với công chúng vào dịp Quốc khánh 2/9/2027.