Công bố đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO

Ảnh: Bộ VH,TT&DL.

Ngày 22/9, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam công bố đồ họa chính thức kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976 - 2026).

Thiết kế được lựa chọn từ cuộc thi thiết kế toàn quốc do hai đơn vị phát động tháng 4/2026. Sau gần ba tuần, cuộc thi thu hút 108 tác phẩm dự thi. Nhóm Manifesco đến từ TPHCM giành Giải Nhất, đồng thời có tác phẩm được lựa chọn làm đồ họa chính thức cho dịp kỷ niệm.

Đồ họa lấy số 50 làm hình ảnh trung tâm. Số 5 được tạo bởi những đường nét song song mang sắc xanh UNESCO, tượng trưng cho nền tảng được vun đắp qua năm thập kỷ hợp tác. Số 0 lấy cảm hứng từ chiếc nón lá Việt Nam. Từ phần tâm màu đỏ, các đường nét đa sắc lan tỏa ra bên ngoài, gợi sự đa dạng văn hóa và 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Theo ý tưởng của nhóm tác giả, các yếu tố trong thiết kế kết nối bản sắc Việt Nam với tầm nhìn quốc tế của quan hệ hợp tác Việt Nam - UNESCO.

Đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Trong năm 2026, dấu mốc 50 năm được kỷ niệm thông qua chuỗi hoạt động nhìn lại chặng đường hợp tác, đồng thời hướng tới những ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo. Một trong những điểm nhấn là Hội nghị Đối thoại khu vực châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, diễn ra từ ngày 27/9 đến 1/10 tại Hà Nội và Ninh Bình.

Hội nghị quy tụ đại diện chính phủ, chuyên gia và những người hoạt động trong lĩnh vực di sản, tập trung trao đổi về cách xác định, đánh giá và bảo vệ tính xác thực trong hệ thống Di sản Thế giới.

Các hoạt động kỷ niệm tiếp tục được tổ chức trong những tháng cuối năm. Đồ họa 50 năm cũng sẽ được các đối tác của UNESCO sử dụng trong hoạt động truyền thông và sự kiện, đưa dấu ấn hợp tác Việt Nam - UNESCO đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.