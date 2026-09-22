Công bố đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO

Quang cảnh họp báo

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm dấu mốc nửa thế kỷ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học, thông tin và truyền thông.

Phát biểu tại buổi ra mắt đồ hoạ, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker cho biết, dấu mốc công bố đồ hoạ chính thức kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO là dịp để cùng nhìn lại 5 thập kỷ hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hoá, truyền thông và thông tin, đồng thời hướng tới những chặng đường tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh, ngày hôm nay, dấu mốc đặc biệt này được thể hiện bằng một hình ảnh nhận diện riêng. Mẫu đồ hoạ kỷ niệm được lựa chọn thông qua cuộc thi thiết kế trên toàn quốc, do Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp phát động vào tháng 4 vừa qua.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker phát biểu

Theo ông Jonathan Wallace Baker, chỉ trong chưa đầy ba tuần, cuộc thi đã nhận được 108 tác phẩm dự thi từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Tác phẩm của nhóm Manifesco đến từ TP. HCM đã được trao Giải Nhất và được lựa chọn làm đồ hoạ chính thức cho năm kỷ niệm.

Lấy cảm hứng từ nón lá Việt Nam, bộ nhận diện của UNESCO, sự đa dạng văn hóa và các Mục tiêu Phát triển Bền vững, thiết kế thể hiện rõ bản sắc Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần quốc tế của quan hệ hợp tác Việt Nam - UNESCO.

"Mẫu đồ hoạ sẽ đồng hành cùng chúng ta trong suốt năm kỷ niệm, khi chúng ta cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được và hướng tới những ưu tiên trong thời gian tới", Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết.

Theo ông Jonathan Wallace Baker, một trong những dấu mốc quan trọng của chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm sẽ diễn ra vào tuần tới, khi Hà Nội và Ninh Bình tổ chức Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, từ ngày 27.9 đến ngày 1.10. Đây sẽ là một trong nhiều hoạt động được tổ chức trong những tháng tới nhằm hưởng ứng dấu mốc quan trọng này.

Chính thức ra mắt đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026)

Mẫu đồ hoạ kỷ niệm cũng sẽ được giới thiệu thông qua các hoạt động truyền thông và chương trình do các đối tác của UNESCO triển khai, góp phần đưa dấu ấn hợp tác ý nghĩa này đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

"Chúng tôi mong sẽ tiếp tục chia sẻ thêm thông tin về các hoạt động trong những tháng tới của năm kỷ niệm này. 50 năm là một mốc son quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác Việt Nam - UNESCO trên nền tảng tin cậy, hợp tác và cùng chia sẻ mục tiêu chung đã được xây dựng suốt 50 năm qua", Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker nhấn mạnh.

Trong năm 2026, dấu mốc 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO được kỷ niệm thông qua một chuỗi hoạt động nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đồng thời hướng tới những ưu tiên trong giai đoạn tới.

Theo kế hoạch, Hội nghị Đối thoại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực sẽ diễn ra từ ngày 27.9 đến 1.10 tại Hà Nội và Ninh Bình. Quy tụ đại diện các chính phủ, chuyên gia và những người hoạt động trong lĩnh vực di sản từ khắp khu vực, Đối thoại tạo diễn đàn để thảo luận và trao đổi về cách xác định, đánh giá và bảo vệ tính xác thực trong hệ thống Di sản Thế giới.

Các hoạt động kỷ niệm sẽ tiếp tục được tổ chức trong những tháng cuối năm. Qua đó, nhìn lại chặng đường 50 năm hợp tác và định hướng cho giai đoạn tiếp theo của quan hệ Việt Nam - UNESCO.

Đồ họa kỷ niệm sẽ được các đối tác của UNESCO sử dụng trong các hoạt động truyền thông và sự kiện, góp phần đưa dấu ấn hợp tác ý nghĩa này đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.