Công bố định hướng phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam đến năm 2035

Ngày 15/10, tại Hưng Yên, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” (Ban Tổ chức 248) phối hợp với Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức gặp gỡ báo chí, thông tin về Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026.

Buổi gặp gỡ có sự tham dự của ông Lê Doãn Hợp, Trưởng Ban Tổ chức 248; ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) ; bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình Bộ VHTTDL; cùng đại diện các doanh nghiệp và cơ quan báo chí.

Mười năm xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp

Hướng tới kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam, Ban Tổ chức 248 phối hợp với VNABC và Bộ VHTTDL, Bộ Công Thương tổ chức Chương trình kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam, Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” và Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hoá với Doanh nghiệp” 2026, tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2026. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2026, tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch VNABC cho biết, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

Qua 10 năm triển khai, Ban Tổ chức 248 và VNABC đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia từng bước xây dựng hệ thống giá trị, chuẩn mực thực hành và cộng đồng doanh nghiệp cùng thúc đẩy văn hóa kinh doanh.

Năm 2021, VNABC ban hành Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam, tạo cơ sở đánh giá, xét chọn và tôn vinh doanh nghiệp thực hành văn hóa kinh doanh. Đến nay, cộng đồng có 116 doanh nghiệp đạt chuẩn, góp phần lan tỏa các mô hình và kinh nghiệm thực tiễn.

Kế thừa nền tảng đó, ngày 21/3/2026, Bộ giá trị Văn hoá kinh doanh Việt Nam được công bố với 12 giá trị: Yêu nước – Tín nghĩa – Phụng sự – Bản sắc; Liêm chính – Tự chủ – Trí tuệ – Sáng tạo; Khát vọng – Hội nhập – Hợp tác – Bền vững. Bộ giá trị bổ sung định hướng để doanh nhân, doanh nghiệp phát triển năng lực, giữ gìn bản sắc và nâng cao trách nhiệm trong hội nhập.

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026

Diễn đàn được tổ chức với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam – Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Theo Chủ tịch VNABC Hồ Anh Tuấn, diễn đàn năm nay đánh dấu bước chuyển từ xây dựng nền tảng giá trị và chuẩn mực sang tổ chức lực lượng, phát triển công cụ và thúc đẩy thực thi.

Chương trình cũng hướng tới triển khai các Nghị quyết 68-NQ/TW, 79-NQ/TW, 80-NQ/TW và 23-NQ/TW, gắn văn hóa kinh doanh với phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, phát triển văn hóa và kết nối nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt, các định hướng phát triển mới đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực đổi mới, hợp tác và hội nhập của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa những giá trị văn hóa thành chuẩn mực, công cụ hỗ trợ, cơ chế phối hợp; gắn với nhiệm vụ, chủ thể thực hiện và kết quả có thể kiểm chứng. Yêu cầu đặt ra là đưa văn hoá vào quyết định quản trị và hoạt động kinh doanh: chữ tín thể hiện qua chất lượng sản phẩm và thực hiện cam kết; liêm chính đi vào cơ chế quản trị; sáng tạo tạo ra giá trị mới; trách nhiệm được chứng minh bằng hành động. Những thực hành ấy góp phần củng cố niềm tin, nâng cao năng lực cạnh tranh và bồi đắp uy tín Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng giới thiệu rõ khung chương trình hành động phát triển Văn hoá kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026–2035 được xây dựng với mệnh đề xuyên suốt: “Văn hoá kinh doanh Việt Nam chuyển giá trị văn hoá thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Trong đó, 9 cấu phần tạo nền tảng và công cụ thực thi gồm: Bộ giá trị Văn hoá kinh doanh Việt Nam; Bộ đo Văn hoá kinh doanh doanh nghiệp; VBCI-Local, hướng tới đánh giá và thúc đẩy hệ sinh thái văn hoá kinh doanh địa phương; Chỉ số niềm tin; Hộ chiếu Văn hoá kinh doanh; Đại sứ Văn hoá kinh doanh; Sách trắng Văn hoá kinh doanh; Mạng lưới Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam Toàn cầu; Liên minh chiến lược triển khai hành động 2026–2035.

4 chương trình tổ chức hành động gồm: Doanh nghiệp thực hành và tạo giá trị; Địa phương phát triển hệ sinh thái; Doanh nhân Việt Nam toàn cầu cùng hành động; Xây dựng và vận hành Liên minh chiến lược.

2 đề án định hướng phát triển gồm: “Xây dựng Văn hoá kinh doanh Việt Nam trở thành trụ cột quan trọng chuyển hoá giá trị văn hoá thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”; “Xây dựng Văn hoá kinh doanh trở thành nền tảng phát triển bền vững cho các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam”.

Khung chương trình hành động hướng tới hỗ trợ nhận diện mức độ trưởng thành văn hoá; đưa giá trị vào quản trị để củng cố niềm tin, uy tín và năng lực cạnh tranh; kết nối tri thức, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác. Các công cụ, chương trình và đề án được hoàn thiện, triển khai theo lộ trình, hướng tới đưa giá trị và chuẩn mực vào thực tiễn, kết nối sáng kiến và nguồn lực theo năng lực của từng chủ thể; đồng thời kế thừa nền tảng đã có và từng bước đánh giá hiệu quả, với phương châm “Nói 1 – làm 10 – đo được – tạo giá trị thật”. Qua đó, doanh nghiệp có thêm công cụ nhận diện mức độ trưởng thành về văn hóa, cải thiện chất lượng quản trị, củng cố niềm tin và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Văn hóa tạo nền tảng cho hiệu quả kinh doanh

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, đại diện Petrovietnam cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Tập đoàn hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (27/11). Qua quá trình rà soát chặng đường phát triển, Petrovietnam xác định bốn giá trị cốt lõi: Khát vọng – Trí tuệ – Chuyên nghiệp – Nghĩa tình.

Ông Phan Sỹ Linh, Trưởng Phòng Văn hóa Doanh nghiệp, Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Petrovietnam cho biết, những giá trị này được hình thành từ lịch sử phát triển ngành Dầu khí và truyền thống của nhiều thế hệ người lao động.

Theo ông Phan Sỹ Linh, Petrovietnam hiện có khoảng 60.000 người lao động hoạt động trong nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa bàn khác nhau. Vì vậy, văn hóa doanh nghiệp không chỉ dừng ở các hoạt động phong trào mà quan trọng hơn là tạo sự thống nhất, củng cố niềm tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy sáng tạo và khả năng phối hợp trong toàn Tập đoàn.

Trong chặng đường hoạt động, Petrovietnam kết hợp văn hóa doanh nghiệp với với đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị. Nhờ đó, giá trị thương hiệu Petrovietnam đã tăng lên khoảng 1,4 tỉ USD hiện nay. Đây là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó văn hóa góp phần khôi phục hình ảnh và củng cố niềm tin của xã hội, đối tác, người lao động đối với Tập đoàn.

Hiện Petrovietnam đang hoàn thiện Chiến lược Nâng tầm văn hóa và Quản trị thương hiệu Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược hướng tới đưa văn hóa thấm sâu hơn vào lãnh đạo, quản trị và thực thi nhiệm vụ; chú trọng văn hóa nêu gương, văn hóa quản trị biến động, văn hóa số, văn hóa phối hợp, văn hóa biết ơn và xây dựng môi trường làm việc minh bạch, hiệu quả, gắn kết, kỷ cương.