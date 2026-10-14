Công bố điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045

Trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch và công nghiệp lớn

Ngày 25/9/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1855/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045.

Theo quyết định phê duyệt, quy mô lập quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, có diện tích rộng 39.400ha. Phạm vi, ranh giới bao gồm các phường: Đông Kinh, Tam Thanh, Lương Văn Tri, xã Đồng Đăng; một phần phường Kỳ Lừa (không bao gồm xã Gia Cát cũ) và một phần các xã Cao Lộc (xã Thạch Đạn cũ); Hoàng Văn Thụ (xã Tân Thanh và Tân Mỹ cũ); Khánh Khê (xã Bình Trung và một phần xã Khánh Khê cũ), Chiến Thắng (một phần xã Vân An cũ).

Bà Nguyễn Thị Phượng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được xác định là một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch và công nghiệp lớn của vùng trung du và miền núi phía Bắc; là đầu mối hạ tầng giao thông quan trọng của quốc gia mang sứ mệnh kết nối chiến lược giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Là khu kinh tế tổng hợp, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tế; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đô thị biên giới với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia.

Định hướng phát triển không gian các khu vực: Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được chia thành 3 phân vùng chính: Vùng 1 (vùng phía Bắc) - vùng kinh tế cửa khẩu và đô thị, bao gồm các khu vực sát biên giới thuộc xã Đồng Đăng và một phần các xã Hoàng Văn Thụ, Cao Lộc; diện tích khu vực khoảng 19.123ha; quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 71.000 - 71.200 người. Vùng 2 (vùng trung tâm) - vùng đô thị Lạng Sơn, bao gồm các khu vực phường Tam Thanh, một phần các phường Kỳ Lừa, Đông Kinh, Lương Văn Tri và một phần xã Khánh Khê; diện tích khu vực khoảng 12.774ha; quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 203.000 - 207.000 người. Vùng 3 (vùng phía Nam) - vùng phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp, bao gồm các khu vực một phần các phường Kỳ Lừa, Đông Kinh, Lương Văn Tri, một phần xã Chiến Thắng; diện tích khu vực khoảng 7.502ha; quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 21.000 - 21.800 người.

Đại diện Bộ Xây dựng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho UBND tỉnh Lạng Sơn.

Thay mặt các doanh nghiệp đã đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn nhiều năm qua, đại diện Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương đánh giá, quy hoạch thể hiện một tầm nhìn và định hướng vô cùng đúng đắn, quan trọng, tạo nền tảng pháp lý như niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư dài hạn. Đồng thời, quy hoạch lần này đã làm nổi bật sắc nét lợi thế của tỉnh Lạng Sơn và là chìa khóa vàng để mở ra cho Tỉnh một sự dịch chuyển kinh tế, không còn chỉ là điểm quá cảnh trung chuyển thuần túy mà chuyển sang dịch vụ logictics, giá trị gia tăng cao và góp phần tạo động lực lan tỏa cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đại diện doanh nghiệp cũng cam kết, coi khách hàng là trung tâm phục vụ, mang đến cho khách hàng những giá trị, giải pháp logic, toàn diện, từ đó sẽ đóng góp được thêm nguồn thu cho ngân sách của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn một tỉnh Lạng Sơn nói riêng và các cái địa bàn lân cận nói chung.

Sớm triển khai hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là đầu mối giao thương đường bộ quan trọng giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN. Sau hơn 15 năm triển khai Quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, bối cảnh phát triển, yêu cầu kết nối hạ tầng, tổ chức không gian kinh tế và xu hướng thương mại quốc tế đã có nhiều thay đổi.

Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tạo lập không gian phát triển đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo cơ sở cho công tác quản lý, thu hút đầu tư và huy động nguồn lực trong giai đoạn tới. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh cụ thể hóa các định hướng phát triển thành chương trình, kế hoạch và dự án thiết thực, từng bước phát huy vai trò của Khu kinh tế cửa khẩu trong thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để hiện thực hóa Quy hoạch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơ đề nghị các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cần khẩn trương phổ biến, công khai thông tin và nội dung đồ án quy hoạch sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 theo quy định tại Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 25/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch; tổ chức lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết theo quy định; đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện phù hợp với quy hoạch chung Khu kinh tế được duyệt.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đúng định hướng quy hoạch được duyệt, rà soát các quy hoạch đô thị và nông thôn có liên quan, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045. Cập nhật quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kêu gọi đầu tư để thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo quy định. Rà soát, cập nhật chỉ tiêu sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển không gian và cơ cấu sử dụng đất của khu kinh tế.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng trong phần diện tích khu kinh tế cửa khẩu nằm trên địa bàn quản lý; chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức trong vùng quy hoạch thực hiện đúng định hướng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cũng nhấn mạnh, Lạng Sơn vẫn còn nhiều khó khăn về kết cấu hạ tầng và nguồn lực đầu tư. Vì vậy, tỉnh xác định phải phát huy cao nhất tinh thần chủ động, quyết tâm trong tổ chức thực hiện quy hoạch, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những tiền đề quan trọng để mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu kinh tế cửa khẩu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, thông điệp nhất quán của tỉnh: sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của địa phương; thành công của doanh nghiệp cũng góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, đồng hành, đề xuất và triển khai các dự án có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật. Tỉnh cam kết tập trung chỉ đạo triển khai quy hoạch đồng bộ, đúng định hướng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, công khai, minh bạch thủ tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư theo thẩm quyền.

"Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, sự hỗ trợ của Trung ương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tôi tin tưởng rằng quy hoạch sẽ từng bước được hiện thực hóa, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ logistics và kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học nói.